Nach Strasshof-Entscheid: Wie wird ein Ort zu einer Stadt?

In Niederösterreich gibt es 166 „normale“ Gemeinden, 327 Marktgemeinden, 76 Stadtgemeinden und vier Statutarstädte. Immer wieder verfolgen Marktgemeinden das Ziel, zu einer Stadt erhoben zu werden. Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf ist das nun gelungen. Zum 100-jährigen Gemeinde-Jubiläum und nach 20 Jahren voller Bemühungen wurde, wie berichtet, der Stadterhebungsprozess eingeleitet.

Das ist in Niederösterreich selten. Es braucht dazu ein eigenes Landesgesetz, das auch im Fall Strasshof noch vom Landtag beschlossen werden muss. Die letzte Marktgemeinde, die zur Stadt erhoben wurde, war Pressbaum (Bezirk St. Pölten) im Jahr 2012. Wie im Fall von Strasshof an der Nordbahn hat dort der Gemeinderat ein Ansuchen gestellt. Ist das passiert, leitet das Land einen Überprüfungsprozess ein. Unter die Lupe genommen wird dabei vor allem die Infrastruktur. Eine Marktgemeinde kann nur zur Stadt werden, wenn sie im Bereich der Wirtschaft, Bildung und Kultur ein breites Angebot hat. Außerdem werden auch die Raumordnung sowie die historische Bedeutung genauer untersucht, erklärt Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kultur und Wissenschaft im Land Niederösterreich. Für Strasshof habe zur positiven Begutachtung etwa beigetragen, dass dort erst ein neuer großer Bildungscampus eröffnet wurde, erklärt er.

Die Durchschnittsstadt hat 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner, im Weinviertel tanzen einige Städte aus der Reihe

Im Durchschnitt hat eine Stadt in Niederösterreich rund 9.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sagt Dikowitsch. Das ist jedoch nur eine ungefähre Richtlinie, wie die Achse an Mini-Städten im Weinviertel zeigt. Dort liegt mit Hardegg, wo nur 84 Menschen ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, die kleinste Stadt in ganz Österreich. Auch Pulkau mit 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Schrattenthal mit 895 können sich als Städte rühmen. „Das ist historisch bedingt“, erklärt Dikowitsch und betont, dass einige der Städte die heutigen Anforderungen eines Stadterhebungsprozesses wohl nicht mehr erfüllen würden. Im Gegensatz dazu ist Perchtoldsdorf mit fast 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern „nur“ eine Marktgemeinde.

Die Erhebung zur Stadt bringt nicht mehr Geld

Allzu viel haben Marktgemeinden aber ohnehin nicht davon, wenn sie zur Stadt erhoben werden, weiß Georg Miernicki, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Gemeinden im Land Niederösterreich. Abgesehen von Ruhm und Ehre natürlich. „Eine Stadt zu sein, ist eine Renomée und eine Auszeichnung“, ist Dikowitsch überzeugt. Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich jedoch nichts. Der Gemeindevorstand wird formal zum Stadtrat umbenannt. Er erhält dadurch aber nicht mehr Kompetenzen. Die Ertragsanteile und anderen finanzielle Mittel bleiben gleich. Eine Stadt bekommt nicht zwingend mehr Geld als eine Marktgemeinde - eine Gemeinde im Vergleich mit einer Marktgemeinde übrigens auch nicht. Marktgemeinden haben ebenfalls nur kleine Vorteile gegenüber Gemeinden. So können sie etwa Menschen zu Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern ernennen.

Die vier Statutarstädte haben eine Sonderstellung

Vieles verändern würde sich hingegen, wenn eine Stadt zur Statutarstadt ernannt wird. Davon gibt es mit St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems und Waidhofen an der Ybbs nur vier in Niederösterreich. Dort liegt die Kompetenz der Bezirksverwaltungsbehörde auch bei der Stadt. Beim Finanzausgleich, durch den das Geld zwischen Bund, Länder, Städte und Gemeinden verteilt wird, hat eine Statutarstadt eine besondere Stellung. Sie bekommt mehr Geld.