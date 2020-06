Im Geografie-Unterricht kommt statt analogen Karten Google Maps zum Einsatz, Elternbriefe flattern nur mehr ins E-Mail- statt ins echte Postkastl, und nicht einmal einen richtigen Schlüssel braucht es mehr. Die Türen der HTL St. Pölten werden mit Chip-Karte versperrt.

Als Bundeskanzler Sebastian Kurz vorige Woche ankündigte, die Digitalisierung in alle Schulen zu bringen, konnte sich HTL-Direktor Martin Pfeffel entspannt zurücklehnen. Seine Schule ist schon digital. Im Herbst bekam die HTL einen Breitband-Anschluss, Wlan gibt es in jedem Winkel, und ein Laptop gehört zum Standard-Inventar. Nur eine Handvoll der 1.800 Schüler besitze keinen eigenen.

„Es bringt nichts, Schülern eine analoge Welt vorzuspielen, wenn sie in einer virtuellen leben.“ Helmut Ertl (Pflichtschullehrergewerkschaf)

Doch damit hat die HTL St. Pölten vielen Schulen einiges voraus. Bei der Ausstattung mit technischen Geräten gibt es laut Helmut Ertl, Vorsitzender der Pflichtschullehrergewerkschaft, noch Bedarf: „Unsere Erfahrungen in der Coronakrise haben gezeigt, dass es in vielen Familien nur ein Gerät gibt, den Kindern steht also nicht immer eines zur Verfügung.“

Das soll sich ab dem Schuljahr 2021/22 ändern. Kanzler Kurz kündigte als Teil einer Digitalisierungsoffensive für Schulen an, dann mit der Ausstattung aller Schüler ab der Unterstufe mit Laptops und Tablets zu starten. Die Schulen sollen einheitliche Geräte anschaffen. Eltern müssen sich an den Kosten – sozial gestaffelt – beteiligen. Wie hoch die sein werden, stehe laut Bildungsminister Heinz Faßmann noch nicht fest, aber es soll sich „jeder leisten können“.

Geben soll es dann etwa auch das Portal „Digitale Schule“, das Mitteilungshefte und Klassenbücher ersetzen soll. Voraussetzung für all das ist der Ausbau der Infrastruktur: Österreichweit verfügen laut Bildungsministerium nur 65 Prozent der Bundesschulen über einen Breitband-Anschluss. Wlan gibt es nur in jeder zweiten Schule. Bei den NÖ-Pflichtschulen sieht die Situation laut Auskunft eines Sprechers von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besser aus: 800 der 985 Schulen haben Wlan. Eine flächendeckende Anbindung an Breitband oder Glasfaser will Kurz bis 2023 erreicht haben.

Für die Pflichtschulen gilt das aber nicht. Schulerhalter für Volks- und Mittelschulen sind die Gemeinden. Sie müssen sich daher auch um die Breitband-Anbindung kümmern. Erreicht haben will man das Ziel aber bald auch hier: „Das Land unterstützt die Gemeinden beim Ausbau der Breitbandanbindung. Im Zuge dieser Offensive ist es das Ziel, dass letztlich alle Gemeinden mit Breitband ausgestattet sind – und somit auch alle Schulstandorte“, kündigt Teschl-Hofmeister an.

Ist es technisch möglich, sollen Laptops und Co. verstärkt im Unterricht verwendet werden. Für Ertl erfordert das der Zahn der Zeit: „Es bringt nichts, wenn wir Schülern eine analoge Welt vorspielen, wenn sie in einer virtuellen leben.“ Es sei Aufgabe der Schule, Jugendliche darauf vorzubereiten.

Nicht alles soll digital werden

Der NÖ-Bildungswissenschaftler Thomas Hopmann hält von der „massenhaften Anschaffung“ von Laptops weniger. Schule sei ein sozialer Raum: „Es geht ums Lernen mit anderen.“ Wichtig sei es, Schülern zu vermitteln, wie sie digitale Medien nutzen können, um sich neues Wissen anzueignen.

Darin, dass die Digitalisierung der Schule in jedem Fall Grenzen haben muss, sind sich alle einig. „Sie bringt Vorteile, kann aber nie den direkten Kontakt ersetzen“, meint Ertl.