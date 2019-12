Bisher war der 53-Jährige, der am 19. Dezember in seiner neuen Funktion angelobt wird, einer der beiden Vizepräsidenten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Das Amt übte er seit 2013 aus, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Wagner wird im Gegenzug bei der Landwirtschaftskammerwahl am 1. März 2020 als eine der beiden künftigen Vizepräsidenten kandidieren. Sie gehörte der Länderkammer des Parlaments seit 2017 an.

