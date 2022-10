Laut Chefin Goldeband Sonderprüfung durch NÖ Rechnungshof: Stichproben werden kontrolliert

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Seit 2010 leitet die Juristin und gebürtige Grazerin Edith Goldeband den niederösterreichischen Landesrechnungshof als unabhängiges Kontroll- und Prüforgans des NÖ-Landtags. Foto: Norbert Oberndorfer

I n der Sonderprüfung landesnaher und landeseigener Gesellschaften durch den Landesrechnungshof Niederösterreich sind die generellen Erhebungen abgeschlossen. "Wir sind mittendrin in den Stichprobenprüfungen", sagte Direktorin Edith Goldeband am Donnerstagnachmittag vor Journalisten in St. Pölten.