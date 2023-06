Laut Collini NEOS wollen bei NÖ Gemeinderatswahlen 2025 in 70 Kommunen antreten

Indra Collini Foto: APA Helmut Fohringer

N EOS-NÖ-Landeschefin Indra Collini hat bei der Landesmitgliederversammlung am Freitag in St. Pölten den Antritt in 70 Kommunen bei den Gemeinderatswahlen 2025 als Ziel ausgegeben.

2020 hatten die Pinken nur in 37 von 567 möglichen Gemeinden kandidiert. Collini verwies auf ein Plus bei der Landtagswahl Ende Jänner von 5,15 auf 6,67 Prozent. Diesen Schwung gelte es mitzunehmen. „Seit der Landtagswahl sind 16 neue Gemeindeteams gegründet worden“, sagte Collini laut Aussendung. „Wir wollen den Zulauf zu den Gemeindeteams weiter steigern und Menschen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen“, betonte die NEOS-Landeschefin. Die „Mission: Pink“, in der die Partei dazu aufruft, bei bestehenden Gemeindeteams anzudocken oder ein Team zu gründen, bezeichnete Collini als erfolgreich.