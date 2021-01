So hat der Anteil deutscher Gäste in Niederösterreich in den Vorkrisenjahren von Jänner bis März etwa vier Prozent betragen, rechnete heute Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) auf APA-Anfrage vor.

"Natürlich wollen unsere Gastgeber wieder für ihre Gäste da sein, aber wir haben immer gesagt, dass die Gesundheit an erster Stelle stehen muss", betonte Danninger. "Inwiefern die Wintersaison in Niederösterreich für Hotellerie und Gastronomie heuer noch stattfinden kann, hängt daher allein von der Entwicklung der Infektionszahlen ab."