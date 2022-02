Immer mehr Gemeinden in Niederösterreich schaffen Elektrofahrzeuge an

Innerhalb der vergangenen vier Jahre wurden so 162 kommunale Elektro-Kfz angeschafft, die etwa am Bauhof, für "Essen auf Rädern" oder Carsharing eingesetzt werden, teilte die NÖ Energie- und Umweltagentur am Samstag in einer Aussendung mit. Bis Juli können Gemeinden noch E-Pkw, -Nutzfahrzeuge und -Transporter über das Service abrufen.

"Wer die benötigten E-Fahrzeuge über das Nachhaltige Beschaffungsservice NÖ abruft, kann von geringerem Aufwand, Rechtssicherheit und niedrigeren Kosten profitieren", hob LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) hervor. Durch die bereits angeschafften Elektro-Kfz wurden der Aussendung zufolge bisher um die 7,7 Mio. Euro Kosten und rund 623 Tonnen CO2 eingespart.

Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstützt Gemeinden von der firmenunabhängigen Beratung zur Fuhrparkumstellung über die Förderberatung bis zur Organisation der gemeinsamen Beschaffung, erklärte Geschäftsführer Herbert Greisberger.