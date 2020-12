Habilitationsrecht für Donau-Uni als Meilenstein für NÖ .

Die Donau-Universität Krems feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit eine beachtliche Entwicklung genommen. Durch eine Novelle des Universitätsgesetzes soll die Hochschule nun mit allen anderen 21 öffentlichen Universitäten in Österreich gleichgestellt werden.