Wiener Neustadt will Gratis-Parken für E-Autos in Kurzparkzonen prüfen, in St. Pölten sprach man sich dagegen aus.

Lob kam vonseiten der Landesregierung für die geplanten Maßnahmen: "Dass der Bund versucht, das Umsteigen auf E-Mobilität durch Anreize zu attraktivieren und nicht auf Verbote setzt, ist in meinen Augen der richtige Weg", sagte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Das E-Mobilitätspaket der Regierung sei ein "wichtiger Schritt, um E-Fahrzeuge in Österreich noch attraktiver zu machen", reagierte der u.a. für Umwelt zuständige niederösterreichische LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP).

Zur geplanten Öffnung von Busspuren für E-Autos hieß es aus dem St. Pöltner Rathaus: Sollten immer mehr Fahrzeuge Busspuren nutzen, würde dies die gewünschte Bevorzugung des öffentlichen Nahverkehrs "ad absurdum" führen. Zu Gratis-Parken für E-Autos sagte ein Sprecher: "Wir halten es nicht für den richtigen Ansatz." Es sei "keine gute Idee", wenn E-Fahrzeuge den ganzen Tag in gebührenpflichtigen Zonen gratis parken dürften.

Die Stadt Wiener Neustadt plant in Sachen E-Fahrzeuge auf Busspuren eine Akkordierung mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), bei dem der städtische Verkehrsbetrieb Mitglied ist, und die Abklärung einer gemeinsamen Vorgehensweise. Zum kostenlosen Parken für E-Autos in den Kurzparkzonen wurde mitgeteilt: "Diese Maßnahme wird geprüft." Derzeit sei Parken bei allen E-Tankstellen für den Zeitraum des Tankvorganges kostenlos, darüber hinaus noch nicht.

Niederösterreich sei mit 5.500 E-Autos bereits bundesweiter Spitzenreiter, hielt LHStv. Pernkopf fest. Im öffentlichen Verkehr werde in Zusammenarbeit mit den ÖBB und Siemens Österreichs erster Akkuzug zu großen Teilen in Niederösterreich eingesetzt und könnte bald die Dieselloks auf den noch nicht elektrifizierten Strecken verdrängen, fügte Schleritzko hinzu. "Gleichzeitig haben wir E-Buskonzepte in Vorbereitung und wollen eine eigene E-Bus-Pilotregion für Niederösterreich starten."