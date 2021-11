Fast die Hälfte der Menschen in NÖ sieht Vorteil in EU-Mitgliedschaft

Zu diesem Resultat kommt nach Angaben vom Mittwoch eine von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) und der Europäischen Kommission mit Unterstützung des Zukunftsfonds der Republik beauftragte Umfrage. Fast drei Viertel der Teilnehmer zeigen demnach Interesse an europäischen Entwicklungen.

Während also exakt 46 Prozent die EU-Mitgliedschaft positiv sehen, sind 21 Prozent der gegenteiligen Ansicht. Ein knappes Viertel meint, dass die Zugehörigkeit zur Union in der Frage der Pandemie keinen Unterschied macht.

Am wichtigsten in den kommenden Monaten ist für 63 Prozent der Niederösterreicher auf Unionsebene wenig überraschend die Eindämmung der Corona-Krise und ihrer Folgen. Auf der Prioritätenliste dahinter rangieren Klima- und Umweltschutz (60 Prozent), die gemeinsame EU-Asyl- und Migrationspolitik (54 Prozent) und der Wunsch nach Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich (48 Prozent).

Fast drei Viertel der Befragten sind an europäischen Entwicklungen interessiert, davon 17 Prozent "sehr" und 55 Prozent "eher". Ungefähr ebenso viele können sich eine Beteiligung an der seit 9. Mai laufenden Debatte über die Zukunft Europas vorstellen. 27 Prozent sind sich dessen sicher, 44 Prozent machen eine Mitwirkung von der Aussicht abhängig, dass die Debatte auch zu konkreten Ergebnissen und Reformen führt.

Die Landespolitik genießt mit 57 Prozent das größte Vertrauen, wenn es um Entscheidungen geht, die die persönliche Zukunft betreffen. Auf die nationale (16 Prozent) und europäische Ebene (sieben Prozent) verlassen sich weitaus weniger Befragte.

600 Personen befragt

Durchgeführt wurde die im Zusammenhang mit der EU-Zukunftsdebatte stehende Umfrage von 30. September bis 5. Oktober durch market mittels Online-Erhebung. Befragt wurden in Niederösterreich 600 Personen im Alter von 16 bis 79 Jahren. Die maximale statistische Schwankungsbreite liegt bei 4,1 Prozent.

Auf der die EU-Zukunftsdebatte begleitenden Bundesländertour radelten Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, und Paul Schmidt, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), am Dienstag nach St. Pölten. Dort erfolgte laut einer Aussendung ein Austausch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) darüber, was sich das Bundesland von Europa erwartet und welche Herausforderungen dringend gemeinsam angegangen werden sollten.