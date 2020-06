Bis März sei die Vorgabe für den Landeshaushalt 2021 klar gewesen, betonte Schneeberger im Anschluss an die Budgetklausur des Landtagsklubs der VPNÖ in Perchtoldsdorf: "Keinen Cent mehr ausgeben als wir einnehmen." Das für 2021 angepeilte Nulldefizit wäre ohne Covid-19 geschafft worden, sagte der Klubobmann. "Durch die Auswirkungen des Coronavirus sind wir aber auf unserem Konsolidierungspfad auf ein unerwartetes und unüberwindliches Hindernis gestoßen."

Das sogenannte Basis-Budget beinhalte nun bereits die aktuellsten Daten und Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Der negative Nettofinanzierungssaldo von 328,5 Millionen Euro sei auf verminderte Ertragsanteile sowie weitere "ausbleibende Einnahmen wie dem Wohnbauförderungsbeitrag" zurückzuführen. Trotz Krise liege Niederösterreich aber auch 2021 in Sachen Maastricht-Ergebnis um rund 30 Millionen Euro besser, als es die neuberechneten Vorgaben des Stabilitätspaktes erfordern würden.

Keine Abstriche gemacht werden sollen im kommenden Jahr bei den Direktinvestitionen des Landes. "Das heißt, wir investieren 873 Millionen Euro unmittelbar in Projekte des Landes, wodurch wir ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro auslösen und so 51.500 Arbeitsplätze im Land sichern bzw. schaffen", rechnete Schneeberger vor. Als Schwerpunkte des Basis-Budgets gelten die Bereiche Gesundheit, Landesklinken, Pflege und Soziales, auf die insgesamt 50 Prozent der Ausgaben entfallen.

Der Budget-Beschluss im Landtag steht am 18. Juni an. Die einhergehende Debatte werde in diesem Jahr erstmals eintägig geführt, blickte der VPNÖ-Klubobmann voraus.