10,5 Stunden: Niederösterreicherin hielt die längste Rede im Parlament

Was sich heute vor 30 Jahren im Parlament abspielte, gilt bis jetzt als legendär: Ganze 38 Stunden und 44 Minuten wurde von 11. auf 12. März 1993 im Plenarsaal des Nationalrats ohne größere Unterbrechung debattiert. Angetrieben wurde die Endlos-Sitzung, die in die Geschichtsbücher einging, von drei Frauen hinter dem Rednerpult: Madeleine Petrovic und Monika Langthaler aus Niederösterreich sowie Marijana Grandits aus dem Burgenland.

Die drei (damaligen) Grünen-Abgeordneten setzten auf die Methode des „Filibuster“. Darunter wird eine Endlosrede im Parlament verstanden, die dazu dient, Abstimmungen zu verhindern bzw. zu verzögern. Damals hieß der Tagesordnungspunkt Tropenholz. ÖVP, SPÖ und Grüne hatten dafür 1992 eine Kennzeichnungspflicht beschlossen, um ein Zeichen gegen den Raubbau an der Natur zu setzen. ÖVP und SPÖ wollten diese wieder kippen. Für die Grünen, die das Gesetz im Jahr zuvor mitbeschlossen hatten, war das ein Skandal. Sie machten sich deshalb eine Sorglosigkeit von ÖVP und SPÖ zunutze: Die beiden Regierungsparteien hatten beim Tagesordnungspunkt 5, der sich um Jute drehte, keine Redezeitbeschränkung angegeben. „Vermutlich haben sie gedacht, dazu hat eh niemand etwas zu sagen“, glaubt Petrovic. Die Rednerinnen konnten damit so lange über den Tagesordnungspunkt sprechen, wie sie wollten.

Bei Petrovic waren das ganze 10,5 Stunden. Sie fing am 11. März um 17.29 Uhr an zu reden und hörte am 12. März um 4.04 Uhr wieder auf – mit dem Appell, Jute statt Plastik zu kaufen. Die Wilhelmsburgerin Monika Langthaler steuerte zu einem anderen Punkt noch einmal 5,5 Stunden Redezeit bei, Grandits weitere knapp 5 Stunden. Die damalige Grünen-Nationalratsabgeordnete und spätere Landessprecherin der NÖ Grünen, Petrovic, hält mit ihrer Rede im Plenum des Nationalrats bis heute den Rekord: Länger als 10,5 Stunden hat im Nationalrat davor und danach nie wieder jemand gesprochen. Nur ihr früherer Partei-Kollege und der heutige Vizekanzler Werner Kogler hatte einmal in einer Ausschusssitzung noch mehr zu sagen. Er brachte es auf eine Redezeit von fast 13 Stunden.

Ich hätte noch viel länger reden können. Der Ärger hat mich angetrieben. Madeleine Petrovic

Die Luft ging Petrovic beim 10,5-stündigen Durchquasseln nicht aus. „Ich hätte noch viel länger reden können“, sagt sie heute im NÖN-Gespräch. Müdigkeit habe sie keine verspürt. „Der Ärger hat mich angetrieben“, erklärt Petrovic. Dass es über Jute genug zu sagen gibt, ist die ehemalige Landes-Grünen-Chefin überzeugt: Im NÖN-Gespräch redet sie über Jute-Beutel, andere Erzeugnisse, die Herstellung von Jute bis hin zu Hanf. Die anderen Abgeordneten wechselten sich während der ewig scheinenden Beiträge im Plenarsaal ab. „Sie haben dazwischen immer wieder im Klub ein wenig gedöst“, erinnert sich Petrovic, die am nächsten Tag auch keine Heiserkeit verspürte. Nach Petrovics Jute-Beitrag, versuchten die Grünen beim eigentlichen Tagesordnungspunkt, der Tropenholz-Verordnung, noch die Sitzung, die am 10. März um 11 Uhr begonnen hatte, in die Länge zu treiben. Am 12. März um 16.16 Uhr wurde sie schließlich geschlossen. In der wenige Minuten später gestarteten 108. Sitzung kam es am Abend zur eigentlichen Tropenholz-Debatte. Weil da eine Redezeit vereinbart wurde, waren keine Filibuster mehr möglich.

Heute würde sie die Aktion wieder genauso machen, sagt Petrovic. Ihr Ziel sieht sie als erreicht an, obwohl die Kennzeichnungspflicht für Tropenholz nach dem Sitzungsmarathon am Ende gekippt wurde. „Man erinnert sich daran und es ist wichtig, bei solchen Dingen aufzuschreien“, meint die Ex-Grünen-Politikerin. Heute passiert das aus ihrer Sicht viel zu selten. „Der Parlamentarismus ist viel zu brav und bürokratisch geworden“, findet sie und hofft, dass die Generation ihrer Enkel-Kinder wieder lauter werde und für ihre Interessen einstehe.

Redezeit im Parlament wurde mittlerweile beschränkt

So einfach wäre derartiges „Filibustern“ heute übrigens nicht mehr möglich - nur dann, wenn für eine Sitzung keine sogenannten „Wiener Stunden“ beschlossen wurde, erklärt ein Parlamentssprecher der NÖN. Eine Geschäftsordnungsänderung folgte auf Petrovics Marathon-Rede. Mittlerweile ist festgelegt, dass jeder Abgeordnete pro Debatte nur noch maximal zwei Mal das Wort ergreifen und insgesamt 20 Minuten sprechen darf. Weil das immer noch viel Gesamtredezeit ergeben würde, werden für alle Nationalratssitzungen sogenannte „Wiener Stunden“ beschlossen, die die Gesamtredezeit eines Klubs für diese Sitzung festlegen.