Erstmals in ganz Österreich: NÖ Landtag bildet einen Lehrling aus

Landtagspräsident Karl Wilfing begrüßte kürzlich ein neues Gesicht in der NÖ Landtagsdirektion. Johanna Doll absolviert ab sofort die Lehre zur Verwaltungsassistentin, und zwar direkt im niederösterreichischen Landtag. Angeleitet wird die junge Niederösterreicherin von Landtagsdirektor Thomas Obernosterer und Peter Schmid-Neuninger.

„Ich freue mich, dass wir mit Johanna Doll erstmals einen Lehrling in der Landtagsdirektion ausbilden und ich bin mir sicher, dass sie viel von den unterschiedlichen Tätigkeiten, die wir in der Direktion zu erledigen haben, profitieren wird. Ich wünsche ihr alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing in einer Aussendung.

Die Anstellung eines Lehrlings in der Landtagsdirektion soll an den politischen Lebensweg von Wilfing anknüpfen. Dieser habe sich schon lange für Jugendliche und deren Ausbildungsmöglichkeiten eingesetzt. Als damals zuständiger Landesrat hat Wilfing etwa das Top-Jugendticket mitumgesetzt und hat sich für die Einführung von politischen Bildungsprogrammen, wie dem Kinder- oder Berufsschullandtag, engagiert.