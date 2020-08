Ob in den Hörsälen der Universitäten und Fachhochschulen ab Herbst wieder Betrieb herrscht oder die Fernlehre fortgeführt wird, bleibt den Bildungseinrichtungen selbst überlassen. An den FHs und Privat-Unis in NÖ wird es nach aktuellem Stand vor allem Mischformen geben.

An der FH St. Pölten sollen Fern- und Präsenzlehre ineinandergreifen. Präsenz-Lehrveranstaltungen etwa in Labors und Studios werden wieder in St. Pölten stattfinden. Klassische Vorlesungen werden weiter online abgehalten. Gewohnt ist man diese Mischform an der Donau-Uni Krems. Dort gibt es die auch abseits von Corona. Ab Herbst soll der Betrieb wie zur Zeit vor der Pandemie fortgeführt werden – allerdings mit dem Vorbehalt, dass jederzeit auf reine Online-Lehre umgestiegen werden kann. An der FH Wiener Neustadt hofft man auf wieder verstärkten Präsenz-Betrieb. „Praktische Übungen, wie zum Beispiel jene in Labors, sind nur schwer oder gar nicht durch Onlinekurse zu ersetzen“, begründet COO Peter Erlacher.