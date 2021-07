Für September wurde bereits eine Impfpflicht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich im Landesdienst (LGA) in Niederösterreich angekündigt.

Seit der Vorwoche wird auch im Schulbereich darüber diskutiert. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) will eine bundesweite Lösung in Sachen Impfpflicht für Lehrer und sagte heute im Ö1-Morgenjournal, dass sie auch einen Alleingang „nicht ausschließe“.

„Meine Präferenz ist die folgende: Führen wir die Diskussion, führen wir sie offen und führen wir sie schnell“, sagte Teschl-Hofmeister, „Das zweite ist: Wenn es eine bundeseinheitliche Lösung gibt, ist es mir wesentlich lieber. Eine Entscheidung Niederösterreichs könne schon im kommenden Schuljahr wirksam sein, spätestens aber bis Jahresende.

Epidemiologe gegen Lehrer-Impfpflicht

Die bundesweite Pflichtschullehrergewerkschaft spricht sich gegen eine verpflichtende Corona-Schutzimpfung aus. Denn die freiwillige Durchimpfungsrate sei ohnehin schon sehr hoch, es sei weiters nicht sicher, dass Geimpfte nicht ansteckend sind. Auch die amtierende Vorsitzende der Bildungslandesrätinnenkonferenz, Beate Palfrader (ÖVP), ist dagegen.

Vor kurzem sprach sich auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner in der ZIB2 gegen eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer aus, weil Kinder nur selten schwere Verläufe haben. „Wir müssen jetzt auf alle schauen, die vulnerabel sind“, entgegnete die Bildungslandesrätin. Die Verläufe seien zwar leichter, „aber ich finde, wir müssen Kinder auch vor leichten Verläufen schützen.“

Faßmann vorsichtig: „Brauchen breite Diskussion“

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kommentierte Teschl-Hofmeisters Vorstoß damit, dass ihre Intention verstehe, aber er nicht glaube, „dass wir hier eine lex spezialis machen können, nur für eine Berufsgruppe.“ Man müsse hier alle Berufsgruppen mitnehmen, „die engen Kontakt mit Menschen haben.“ Für eine „isolierte Maßnahme“ fehle ihm die rechtliche Grundlage, sagte Faßmann im Ö1-Morgenjournal, „ich könnte das gar nicht machen.“

Faßmann schätzt, dass in etwa drei Viertel der Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind. Damit sei das Ziel schon fast erreicht, das auch Teschl-Hofmeister erreichen will, sagte der Bildungsminister im Ö1-Morgenjournal. Zum Schutz der Kinder unter zwölf Jahren, für die es noch keine Impfung gibt, appelliert Faßmann aber weiterhin an Eltern und Lehrpersonen, sich impfen zu lassen.