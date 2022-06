Maßnahmen gegen den Lehrer-Mangel

Werbung

Vor einigen Wochen schlugen Bildungsdirektor Johann Heuras und ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Alarm. Den Pflichtschulen fehlen die Lehrkräfte. Als Ursache nannten sie neben der Pensionierungswelle die 2017 geänderte Ausbildung. Weil nach dem vierjährigen Bachelor-Studium noch ein Master zu absolvieren ist, stehen viele Junglehrerinnen und -lehrer anfangs nur Teilzeit zur Verfügung. Teschl-Hofmeister forderte daher eine Verkürzung des Lehramtsstudiums auf vier Jahre.

Bei einer Pressekonferenz mit Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bekräftigte sie ihre Forderung. Gleichzeitig präsentierte PH-Rektor Erwin Rauscher dort ein Pilotprojekt der Pädagogischen Hochschulen NÖ, mit dem er dem Mangel zumindest in der Volksschule entgegenwirken will. Innerhalb der ersten drei Studienjahre sollen den künftigen Pädagoginnen und Pädagogen die Grundlagen vermittelt werden. Danach können sie Vollzeit unterrichten und in der freien Zeit weiterstudieren.

Vorstellen kann sich Polaschek ein solches Modell für ganz Österreich. Weitere Maßnahmen gegen den Mangel, der in NÖ die Fächer Mathe, Physik, Bio, Musik und Sport betrifft, will er bis Herbst präsentieren. Er kündigte an, ein positiveres Lehrerbild schaffen und Quereinsteiger verstärkt für den Beruf begeistern zu wollen. Details nannte er aber keine.

Für das neue Schuljahr sind in NÖ alle Stellen besetzt

NÖ kann zumindest fürs Erste aufatmen: Für das nächste Schuljahr konnten alle rund 14.000 Pflichtschul-Stellen besetzt werden. Dazu behilft man sich mit Quereinsteigern, pensionierten oder für AHS und BHS ausgebildeten Lehrern.

Für berufsbegleitende Schulungen machen sich auch die NEOS stark. Konkret brauche es die im Bereich der HTL. Dass Fachkräfte dort eine zweijährige pädagogische Ausbildung absolvieren müssen, ist für die Oppositionspartei unverständlich.