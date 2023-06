Sonderpädagogen fehlen: Landesrätin will eigene Ausbildung zurück

Lehrergewerkschafter Paul Kimberger schlägt Alarm: Aus Sicht der Gewerkschaft fehlen in ganz Österreich 3.000 Sonderschullehrerinnen und -lehrer. Er fordert eine Erhöhung der sonderpädagogischen Ressourcen - und bekommt dafür volle Zustimmung aus Niederösterreich.

Kimberger betont in einem Gespräch mit der Tageszeitung „Der Standard“, dass sich die Ressourcenzuteilung für den Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) an einer Größe orientiere, die bereits 31 Jahre alt ist. Laut der Berechnung aus dem Jahr 1992 gibt es vom Bund für maximal 2,7 Prozent der Pflichtschülerinnen und -schüler, die wegen körperlicher oder psychischer Einschränkungen spezielle Unterstützung benötigen, zusätzliche Ressourcen. Die Zahlen der Statistik Austria zeigen jedoch, dass weit mehr Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf haben: Laut den Erhebungen aus dem Jahr 2021/22 sind es österreichweit 5,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Niederösterreich liegt mit einem Anteil von 5,3 Prozent etwas über dem Bundesschnitt.

Die Kluft zwischen pädagogischer Praxis und dem Berechnungsmodell gelte es bei den laufenden Finanzausgleich-Verhandlungen zu schließen, appelliert der FCG-Gewerkschafter Kimberger. Denn während 2,7 Prozent bei insgesamt 120.000 Lehrerinnen und Lehrern in Österreich nur 3.240 Vollzeitdienstposten für sonderpädagogische Kräfte bedeuten, liege der reale Bedarf gemessen an den 5,1 Prozent bei 6.240 Lehrerinnen und Lehrern. Somit fehlen 3.000 Pädagoginnen und Pädagogen, um Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterrichten.

ÖVP und FPÖ fordern Wiedereinführung einer eigenen sonderpädagogischen Ausbildung

ÖVP und FPÖ in Niederösterreich haben die Sonderpädagogik auch in ihrem Arbeitsübereinkommen für die Landesregierung erwähnt. In dem Papier haben sie festgeschrieben, dass es wieder eine eigene Ausbildung für den Bereich der Sonderpädagogik brauche. Seit der Umstellung der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer 2015 können sich Pädagoginnen und Pädagogen im Zuge ihres Studiums nur noch auf „Inklusive Pädagogik“ spezialisieren. Außerdem sollen die Sonderschulen jedenfalls erhalten bleiben und die Kinder dort weiter von auf ihre Bedürfnisse hin ausgebildeten Fachkräften unterrichtet werden. Ob die Kinder inklusiv in Regelschulen oder in Sonderschulen unterrichtet werden, sollen die Eltern selbst entscheiden können, heißt es im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen. Zurzeit ist es so, dass nur rund 36 Prozent der Kinder mit SPF in Sonderschulen unterrichtet werden. Die anderen integriert in Volks- und Mittelschulen. In Niederösterreich sind es laut den Zahlen der Statistik Austria mit 45,6 Prozent etwas mehr in Sonderschulen.

Christiane Teschl-Hofmeister: „Wir plädieren dafür, wieder eine spezifische Ausbildung für Sonderschullehrer einzuführen." Foto: Daniela Matejschek, DANIELA MATEJSCHEK

Die Forderungen aus dem Regierungsprogramm bekräftigt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) nach dem Vorstoß Kimbergers. „Wir plädieren dafür, wieder eine spezifische Ausbildung für Sonderschullehrer einzuführen. Dies stärkt nicht nur das Berufsbild der Sonderschullehrer, sondern ist auch für die jungen Menschen in unserem Bildungssystem von Vorteil, da sie die maßgeschneiderte Unterstützung erhalten, die sie benötigen“ sagt Teschl-Hofmeister in einem gemeinsamen Statement mit ihrer oberösterreichischen Parteikollegin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).

Außerdem fordert die ÖVP-Politikerin wie Kimberger „dringend eine Anpassung der Ressourcen für die Sonderpädagogik“. Konkret verlangt sie ein Anpassen der Berechnungsgrundlage. „Es geht um eine faire und effiziente Verteilung von Ressourcen, um sicherzustellen, dass jeder Schüler die Unterstützung erhält, die er braucht“, betont Teschl-Hofmeister.

Im Bund läuft zurzeit eine Studie zur Vergabepraxis des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Die Ergebnisse sollen in der zweiten Jahreshälfte vorliegen. Der neue Finanzausgleich soll bis Ende des Jahres unter Dach und Fach sein.

Zahlen der Statistik Austria: https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/schulbesuch/schuelerinnen