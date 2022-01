Lehrlingsoffensive und AustrianSkills: Fachkräfte für NÖ-Zukunft

„Investitionen in unsere Jugend sind Investitionen in die Zukunft. So stehen auch heuer wieder 54 Millionen Euro für die NÖ Lehrlingsoffensive zur Verfügung, von der alleine im Vorjahr rund 6.200 Jugendliche profitiert haben.“, hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest. Mit der Initiative gibt es ein Instrument, dass junge Menschen auf dem Weg in die Arbeitswelt unterstützt.

„Seit Beginn der NÖ Lehrlingsoffensive wurde bereits 20.000 junge Menschen geholfen“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

„Und das hat bislang sehr gut geklappt: Denn seit Beginn der NÖ Lehrlingsoffensive wurde bereits 20.000 junge Menschen geholfen“, so die Landeshauptfrau. Landesrat Martin Eichtinger ergänzt: „Im Dezember 2021 waren um minus 15 Prozent weniger Arbeitslose unter 25 Jahren als im Vorkrisenjahr Dezember 2019 zu verzeichnen, gegenüber dem Vorjahresmonat 2020 sogar um minus 26,2 Prozent. Diese positive Bilanz gibt uns Zuversicht, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

Die NÖ Lehrlingsoffensive umfasst drei konkrete Maßnahmen: Jugendbildungszentren - Überbetriebliche Lehrausbildung - Just2Job. Der Einstieg in zukunftsorientierte Ausbildungsprogramme wird damit allen in Niederösterreich lebenden Job- und Lehrstellensuchenden bis 25 Jahre ermöglicht.

„Mit dieser Initiative sorgen wir heute für die dringend gebrauchten Fachkräfte von morgen.“

Sven Hergovich, AMS NÖ-Geschäftsführer

AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich dazu: „Die niederösterreichische Jugendarbeitslosenquote von 5,6 Prozent im Jahr 2021 ist die niedrigste seit es Aufzeichnungen dazu gibt. Die Lehrlingsoffensive ist auch ein wichtiges Angebot für die heimische Wirtschaft. Mit dieser Initiative sorgen wir heute für die dringend gebrauchten Fachkräfte von morgen.“ Das Ziel ist es, ein einheitliches Bildungsangebot in allen Regionen anzubieten, das den Einstieg in eine Lehre oder auf einen Arbeitsplatz ermöglicht. An sieben Standorten konnten im Jahr 2021 rund 4.300 Jugendliche und junge Erwachsene an den (Aus-)Bildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Für Jugendliche, die trotz intensiver Bemühungen keine betriebliche Lehrstelle finden konnten, gibt es seit dem Jahr 2009 die Überbetriebliche Lehrausbildung. Diese Unterstützung nutzten im Jahr 2021 rund 2.000 Personen. Finanziert wurde die Maßnahme vom AMS Niederösterreich und dem Land Niederösterreich. Bereits im September letzten Jahres wurde die Fortsetzung für das Ausbildungsjahr 2021/2022 beschlossen und damit stehen wieder 2.464 Lehrplätze zur Verfügung. Davon sind 1.134 Neueintritte, 980 Verlängerungen aus dem Ausbildungsjahr 2020/2021 und 350 integrative Lehrplätze.

Niederösterreichische Staatsmeister bei den AustrianSkills

Ihr Können haben Niederösterreichs Fachkräfte bei den diesjährigen AustrianSkills in Salzburg bewiesen: 14 Stockerlplätze erreichten die niederösterreichischen TeilnehmerInnen bei den Wettbewerben.

Die Medaillengewinner wurden für ihre Leistungen gewürdigt: Stellvertretend nahmen drei frischgebackene Staatsmeister die Glückwünsche von LH Johanna Mikl-Leitner, LR Jochen Danninger, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer entgegen.

Überraschende Siege, große Freude

Michelle Staufer (Intersport Ruby, Waidhofen/Thaya), Staatsmeisterin im Retail Sales erzählt: „Ich habe überhaupt nicht mit dem Sieg gerechnet. Im Gegenteil, ich dachte, ich liege auf dem letzten Platz“ Sie ergänzt: „Deshalb ist es doppelt schön, die Goldene in Händen zu halten.“ Es habe ihr geholfen, „dass ich mein Lieblingsprodukt, die Wanderschuhe, mit zum Verkaufsgespräch nach Salzburg genommen habe“, erklärt die junge Waldviertlerin, die bereits die EuroSkills in St. Petersburg im Auge hat.

Auch ihre Chefin Hildegard Ruby, Geschäftsführerin von Intersport Ruby, ist stolz: „Michelle hat schon am Beginn ihrer Lehrzeit mit Engagement herausgestochen. Sie lässt sich nicht von Herausforderungen abschrecken und scheut auch nicht davor, Arbeit in ein Ziel zu stecken. Wir sind sehr stolz, so jemanden im Team zu haben“

Überraschend kam der Sieg auch für Gregor und Jakob Litschauer von der Test-Fuchs GmbH in Groß Siegharts. „Es war ein super Gefühl, ganz oben zu stehen. Man hofft, man gibt sein Bestes und wenn es dann tatsächlich aufgeht, ist es natürlich umso schöner“, so die Mechatroniker, die versuchen wollen, bei den WorldSkills in Shanghai noch „eins draufzusetzen.“ Stolz auf die Leistungen des Nachwuchses ist auch Test-Fuchs-Lehrlingsausbilder Ewald Dangl. „Es freut mich, dass die Burschen ihr Können ausspielen und ihr Wissen zeigen konnten.“

LH Mikl-Leitner: NÖ Nachwuchs-Fachkräfte überzeugen mit Fachwissen, Herz und Eifer

„Bei den AustrianSkills haben unsere jungen niederösterreichischen Fachkräfte wieder einmal bestätigt, dass sie über alle Disziplinen hinweg mit Fachwissen, Herz und Eifer glänzen. Daher gilt ihnen, aber auch ihren Betrieben und Lehrlingsausbildnern, unser ganz großer Dank für die Spitzenleistungen, die sie nicht nur bei den AustrianSkills, sondern Tag für Tag in ihrem Beruf leisten.“, gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das zeige, dass sich sowohl die blau-gelben Betriebe als auch deren Kunden auf die Fachkräfte verlassen können. „Herzliche Gratulation zu den Top-Platzierungen – wir freuen uns mit Euch. Auch für alle weiteren internationalen Bewerbe in Shanghai und St. Petersburg sowie alle künftigen Herausforderungen alles Gute“, fügt die Landeshauptfrau hinzu.

LR Danninger: Bewusstsein für Bedeutung der Fachkräfte steigern

„Niederösterreich: Heimat bist du großer Fachkräfte. Die Bühne, die wir unserem Fachkräftenachwuchs bauen, kann gar nicht groß genug sein. Denn eine Mega-Herausforderung der Zukunft ist es, dass unsere Betriebe auch morgen noch genügend Fachkräfte finden, um weiter wachsen zu können. Um das Bewusstsein für die Bedeutung der Fachkräfte von morgen zu steigern, leisten die AustrianSkills einen Beitrag“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Präsident Ecker: Fachkräfte sind Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg

„Die Lehre bringt’s“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. „Sie eröffnet jungen Menschen sämtliche Möglichkeiten. Wenn ich mir diese jungen Fachkräfte anschaue, die ihre Karriere mit der Lehre begonnen haben, empfinde ich größten Respekt. Ihr habt eure Leistungen und euer Potenzial eindrucksvoll abgerufen und gezeigt, welch tolle Arbeit die heimischen Ausbildungsbetriebe leisten. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch bei den Bewerben in Shanghai und Petersburg überzeugen. Unsere Wirtschaft braucht Top-Fachkräfte wie euch.“

Höfer: Lehre noch attraktiver machen

„Die Lehre ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel. Wir setzen - auch gemeinsam mit dem Land - bereits viele Maßnahmen, um diese praxisorientierte, zukunftsträchtige Ausbildung für junge Menschen noch attraktiver zu machen. Ein Beispiel hier ist der NÖ Talente Check. Auch wenn die Lehrlingszahlen steigen und mittlerweile Vor-Corona-Niveau übertroffen haben, gilt es noch einiges zu tun, um das Image der dualen Ausbildung, um die uns andere Länder beneiden, zu verbessern“, weiß WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer.