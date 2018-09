Es ist aktuell das brisanteste Thema am heimischen Arbeitsmarkt. 40 Prozent aller Betriebe in Niederösterreich klagen über den Fachkräftemangel, wie Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, berichtet. Im Handel sucht sogar fast jedes zweite Unternehmen dringend Lehrlinge. Das unterstreicht auch die aktuelle Statistik des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich (siehe Grafik) von Ende August.

Mit 98 gemeldeten offenen Stellen werden Lehrlinge für den Beruf des Einzelhandelskaufmanns am meisten gesucht. Doch gerade in dieser Sparte zeigt sich klar, dass Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt oft nicht zusammenpassen. Denn mit 217 Jugendlichen suchen auch die meisten angehenden Lehrlinge in dem Bereich einen Job. Wohl aber in anderen Regionen oder in den „falschen“ Branchen.

Größte Offensive für Lehrlinge in NÖ

Ebenso stark nachgefragt sind in Niederösterreich der Restaurantfachmann und Köche. Doch die Statistik zeigt nur die Spitze des Eisberges. Denn nicht alle Unternehmen melden ihre offenen Lehrstellen beim AMS.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierte die größte Lehrlingsoffensive in NÖ. | NLK/Pfeiffer

Um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gemeinsam mit den Sozialpartnern für das Jahr 2019 die größte Lehrlingsoffensive angekündigt, die es in Niederösterreich jemals gab. Das wurde in der Vorwoche beim Austausch zwischen Politik, Sozialpartnern, Betrieben und Arbeitnehmern im Rahmen der dritten Auflage der Reihe „Wirtschaft und Arbeit im Dialog“ festgelegt.

Insgesamt werden 2019 dafür 46 Millionen Euro investiert. Mit 37 Millionen Euro steuert den Großteil davon das AMS aus Bundesmitteln bei. 6,5 Millionen kommen vom Europäischen Sozialfonds (ESF), 2,5 Millionen Euro vom Land Niederösterreich. Drei konkrete Maßnahmen sind bei dieser Lehrlingsoffensive geplant.

Jugendbildungszentren werden geschaffen.

AMS-Chef Sven Hergovich will gute Ausbildung garantieren. | NLK/Pfeiffer

Die erste Maßnahme ist ein starkes Zeichen für die Kompetenzfeststellung. Damit soll die Berufsorientierung noch besser ausgetestet werden können. Insgesamt 4.600 Plätze werden in diesen Jugendbildungszentren zur Verfügung gestellt.

Für diese Einrichtungen, die nicht neu gebaut, sondern von Trägern übernommen werden sollen, läuft die Ausschreibung bis 25. September. Insgesamt sieben Standorte sind im ganzen Land geplant. Mögliche Träger könnten das BFI, das Wifi oder andere private Bildungsträger werden. Bereits im November sollen die Zuschläge erteilt werden. Insgesamt fließen elf Millionen Euro in das Projekt.

Projekt „Auf zum Lehrabschluss“.

Diese Initiative ist gezielt auf Lehrabbrecher ausgerichtet. Sie sollen unterstützt und ihre Kompetenzen gestärkt werden, damit diesen Jugendlichen so ein Lehrabschluss ermöglicht wird. 248 Plätze dafür sollen geschaffen werden. Rund eine Million Euro sind dafür reserviert.

Ausbau und Weiterführung der überbetrieblichen Lehrwerkstätten.

Alle Jugendlichen und Personen unter 25 Jahren, die länger als drei Monate einen Lehrstellenplatz suchen, bekommen einen der 2.040 reservierten Plätze in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Bischof, Fotos: goodluz, ALPA PROD, Monkey Business Images/Shutterstock.com

Mit dem Fokus auf individuelle Betreuung kommen diese Personen direkt mit der Wirtschaft in Kontakt und können dabei ihre Kompetenzen steigern. Dieses Projekt verschlingt mit 33,5 Millionen Euro den größten Brocken der neuen Lehrlingsoffensive. „Wir wollen jedem niederösterreichischen Jugendlichen eine gute Ausbildung garantieren“, zeigt sich auch Niederösterreichs AMS-Chef Sven Hergovich über die neue Lösung erfreut.

Das unterstreicht auch AKNÖ-Präsident Markus Wieser: „Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht.“ Jetzt gehe es darum, dass alle Maßnahmen gemeinsam umgesetzt werden. „Denn wir sind verpflichtet, den Jugendlichen Perspektiven zu geben“, so Wieser.

