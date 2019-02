Mieten steigen, Betriebskosten steigen, Baukosten steigen. Und das in keinem Verhältnis zum Einkommen der Niederösterreicher. Deshalb soll das Wohnen leistbarer werden, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter (SPÖ) Franz Schnabl im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch. Es brauche eine „sozialorientierte und leistungsstarke gemeinnützige Wohnungswirtschaft“ sowie „eine moderne Förderungsstruktur, die nicht überbordende kostenintensive bautechnische Anforderungen finanziert, sondern tatsächlich das Bauen erschwinglicher gestaltet“. Aus diesem Grund möchte Schnabl Änderungen in der Bauordnung vornehmen sowie Adaptionen in Sachen Raumordnung und Förderungsrecht mit den ressortzuständigen Landesregierungsmitgliedern – Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) – besprechen.

Abgabe für leerstehende Gebäude und Flächen

Um die Preislandschaft am Wohnsektor zu verändern, sollen mehrere Bestimmungen in der NÖ Bauordnung geändert werden. Dafür setzt Schnabl in seinem eigenem Ressort – dem Bauchrecht – an und nannte als Beispiel den Paragraf 4: Die Wand-Definition ergebe Probleme für Nebengebäude und bebaute Flächen. Der Paragraf 50 betreffe die Abstandsregelung, die weder den Regeln zum freien Lichteinfall entspreche, noch aus einer historischen Bebauungsweise ableitbar sei.

Im Hinblick auf die Problematik der vielen Leerstände im Land ist für die SPÖ auch die Inkraftsetzung einer Infrastrukturabgabe bzw. Leerstandsabgabe für leerstehende Grundstücke bzw. brachliegende Gebäude vorstellbar. Ein Versuch einer solchen Besteuerung ungenutzter Fläche wurde in Niederösterreich schon einmal unternommen, jedoch kurz vor ihrer erstmaligen Einhebung wieder aus dem Gesetz gestrichen.

Ziel: Rechtswirksame Änderungen bis Sommer

Im Bereich der Förderungen gestalten sich, so Schnabl, bautechnische Anforderungen und die Auflagen energieeffizienten Bauens zunehmend als Kostentreiber. Das soll flexibler und wirtschaftlicher gestaltet werden. Außerdem fordert der Landeshauptfrau-Stellvertreter die Finanzierung von ökologischen Baustandards aus dem Budgettopf der Umweltförderung.

Ziel ist, die Rechtswirksamkeit einer novellierten Bauordnung bis zum Sommer herzustellen. Ein entsprechender Rechtsentwurf werde derzeit erarbeitet und könnte schon in der kommenden Landtagssitzung im März eingebracht werden.