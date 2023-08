Kritik der Bauträger: Hohe Auflagen machen geförderte Wohnungen teurer

Noch ist Wohnen in einer geförderten Wohnung billiger als in einer frei finanzierten. Um 20 bis 25 Prozent, laut Auskunft der Landesgruppe des Verbandes der Gemeinnützigen Bauvereinigung. Allerdings: In Städten wie St. Pölten wird bei den Neubauten der Anteil frei finanzierter Wohnungen größer.

Die Gründe dafür sind vielfältig, einen ganz wesentlichen orten Experten aber in den überbordenden Vorschriften. So ist nach wie vor die Errichtung eines Notkamins vorgeschrieben. Auch Niedrigenergiebauweise und verpflichtende Barrierefreiheit für neue geförderte Wohnungen sorgen für Zusatzkosten, die im frei finanzierten Wohnbau nicht anfallen. Die Niedrigenergiebauweise sei aus Klimaschutzgründen sinnvoll, aber deutlich teurer, betont Landesgruppen-Obmann Manfred Damberger: „Man muss sich also die Frage stellen, auf welchem Rücken das ausgetragen wird – nämlich auf dem der Mieterinnen und Mieter.“

Als Damoklesschwert über dem gesamten geförderten Wohnbaubereich hängt das Haftungs-Darlehen-Modell. Es schreibt auf Basis des NÖ Wohnbaugesetzes vor, dass etwa 50 Prozent der Errichtungskosten mit einem Haftungsdarlehen finanziert werden. In Zeiten mit hohen Zinsen ein massiver Preistreiber. Und zu guter Letzt tragen auch noch die Gemeinden ihr Scherflein zum teuren Wohnbau bei: Sie schreiben je geschaffener Wohneinheit ein bis zwei Parkplätze vor. Vor allem im städtischen Bereich müssen deshalb oft teure Tiefgaragen errichtet werden, die kaum genutzt werden, weil viele junge Menschen in der Stadt kein Auto mehr haben. Kleiner Trost für die Wohnbaugenossenschaften: Zumindest diese Vorschriften gelten für alle Wohnbauträger.

Um Wohnen wieder leistbar zu machen, fordert Damberger eine umgehende Anpassung der Förderrichtlinien, eine rasche Reduktion von „überbordenden Auflagen“ in der Baugesetzgebung und mehr Geld vom Bund für gefördertes Wohnen.

Schuldzuweisungen von ÖVP und SPÖ

Die für Wohnbau zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) kündigte im vorwöchigen NÖN-Interview bereits an, dass noch im Herbst die „Wohnbauförderung neu“ kommen werde – mit dem Ziel, dass Wohnen wieder leistbar wird. Punkto Baugesetzgebung sieht die ÖVP aber SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich in der Pflicht, der als Landesrat für die Bauordnung zuständig ist. Die Reduktion von Auflagen und Richtlinien falle alleine in seine Zuständigkeit, betont ÖVP-Wohnbausprecher Christian Gepp: „Ich fordere ihn mit Nachdruck auf, seine Hausaufgaben zu erledigen und einen Beitrag zur Senkung der Baukosten zu leisten.“

Das Baurecht sei aufgrund der damit verbundenen Sicherheitsfragen eine sensible Angelegenheit und für „polemische Zuspitzungen nicht geeignet“, kontert SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. „Es ist aber ein Klassiker, wie die ÖVP tickt: Mit unhaltbaren Aussagen wird von aktuellen Problemen und dem Stopp der Wohnbauförderungen im Neubau abgelenkt.“