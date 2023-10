NÖ drängte bei Wohnbau-Konferenz auf Lockerung der Kredit-Regeln

Wie leistbarer Wohnraum finanziert und bereitgestellt werden kann, diskutierten die Landeswohnbau-Referentinnen und -Referenten bei ihrer Konferenz in Salzburg. Aus niederösterreichischer Sicht braucht es dafür eine Entschärfung der Vergabekriterien für Wohnbaukredite, also eine Lockerung der KIM-Verordnung, die Möglichkeit für günstige Kreditaufnahmen über eine Wohnbauinvestitionsbank sowie eine Neugewichtung der Haftungsobergrenzen.

Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die aktuell im Bundesland aufgrund der aktuellen Zins- und Baupreislage an einer Adaptierung der Wohnbauförderung arbeitet, meinte: „Wir sind uns im Kreise der Länderreferentinnen und Länderreferenten einig, dass die seit Mitte 2022 bestehende Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM) neben den gestiegenen Baukosten wesentlichen Anteil daran hat, dass die Neuvergabe von Krediten für Wohnzwecke eingebrochen ist.“ Sie stelle gemeinsam mit der aktuellen Inflation und den Kreditzinsanhebungen eine erhebliche Belastung für unsere Jungfamilien bei der Schaffung von Wohneigentum dar, meinte Teschl-Hofmeister.

Neben der neuerlichen Debatte um die KIM-Verordnung, dessen Lockerung die ÖVP in Niederösterreich seit Monaten fordert, ging es bei der Konferenz um einen Neuanlauf zur Gründung einer Wohnbauinvestitionsbank. Die aktuelle Situation mache auch eine geeignete Finanzierung des sozialen Wohnbaus am Kapitalmarkt fast unmöglich, sagte Teschl-Hofmeister. Die Neugründung einer Wohnbauinvestitionsbank und damit die Möglichkeit zum Abschluss günstiger Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) seien aus der Sicht der Referentinnen und Referentenein geeignetes Mittel, um den herausfordernden Entwicklungen am Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und weiterhin leistbaren Wohnraum anbieten zu können.

Niederösterreich hat sich im Rahmen der Verhandlungen auch für eine Neubewertung von Haftungsobergrenzen stark gemacht: „Nach den derzeit geltenden Rechtsgrundlagen werden Haftungsobergrenzen zwar länderübergreifend einheitlich berechnet und in Untergruppen wie Bankenhaftungen, grundbücherlich besicherte Haftungen und sonstige Wirtschaftshaftungen eingeteilt, jedoch werden Risikobetrachtungen der einzelnen Kategorien völlig ausgeklammert.“ Eine Bewertung des Risikos der verschiedenen Haftungsgruppen wäre aber hilfreich, da Wohnbau-Darlehen aufgrund des hauptsächlich auf gemeinnützige Bauvereinigungen beschränkten Kreises als Förderwerber fast risikolos sind, jedoch trotzdem der gesamte Betrag in die Haftungsobergrenze eingerechnet wird“, meinte die Wohnbau-Landesrätin.

Abschließend wurde in Hinblick auf die derzeit laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich ein gemeinsamer Beschluss gefasst, der das Einbeziehen der Wohnbaureferentinnen und -referenten in die Verhandlungen und eine Abstimmung von realistischen Zielen und vollziehbaren Förderrichtlinien zum Zukunftsfonds fordert.