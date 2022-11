ÖVP NÖ will Eigentum für Junge leistbar halten

Werbung

Die steigenden Baukosten, die strengeren Vergabekriterien für Wohnbaukredite und die Teuerungen machen es den Landsleuten schwer, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und JVP NÖ-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger betonen bei einer Pressekonferenz, wie wichtig die Maßnahmen sind, die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger bereits vorgestellt haben. Teschl-Hofmeister hofft jetzt „auf mehr Unterstützung auf Bundesebene”.

JVP NÖ-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger und NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister fordern Bund und Finanzmarktaufsicht zum Handeln auf. Foto: VPNÖ

Im Programm des NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖABB) sei das Thema Immobilien-Eigentum ein wichtiger Bestandteil. Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) fordert, dass die Absetzbarkeit von Ausgaben zur Wohnraumschaffung wieder eingeführt werden soll. Zusätzlich dazu wollen Landes-VP, JVP NÖ und der NÖABB, dass beim ersten Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung die Gebühren bei der Eintragung ins Grundbuch wegfallen.

Bund und Finanzmarktaufsicht gefordert

Bei diesen beiden Forderungen sehen die Landes-VP, die JVP NÖ und der NÖABB den Bund und die Finanzmarktaufsicht in der Pflicht, entsprechende gesetzliche Änderungen vorzunehmen. „Ich danke Finanzminister Magnus Brunner, der in einem Brief an die Finanzmarktaufsicht bereits angemerkt hat, dass die neuen Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten überbordend sind”, sagt NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister

Das Finanzministerium teilt auf NÖN-Nachfrage mit, dass derzeit nicht beabsichtigt wird, die Absetzbarkeit von Ausgaben zur Wohnraumbeschaffung erneut einzuführen. Von der Finanzmarktaufsicht heißt es, dass die verpflichtende Verordnung zur Vergabe von Wohnbaukrediten notwendig sei, um die Rückzahlungsfähigkeit der Kredite zu sichern. Die Finanzmarktaufsicht wird im Zuge der nächsten Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums die Verordnung aber evaluieren und dabei die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beachten.

Traum vom Eigenheim soll für junge Menschen realistisch bleiben

JVP-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger weist darauf hin, dass viele junge Menschen in Niederösterreich den Traum vom Eigenheim haben. „Vor allem für viele junge Landsleute ist nicht das Angebot, sondern die Finanzierung eine Hürde. Ich möchte, dass künftige Generationen die gleichen Chancen und Perspektiven bekommen wie unsere Eltern. Dazu gehört ebenfalls die Perspektive auf Eigentum”, so Heinreichsberger.

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) fordert auf Bundesebene Maßnhamen, um junge Leute beim Immobilienerwerb zu unterstützen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Thema wurde die Leistbarkeit von Eigentum nach den Forderungen aus Niederösterreich auch auf Bundesebene. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) fordert, dass die Verordnung zur Wohnbaukreditvergabe gelockert wird und die Steuern und Gebühren für einen Grundbucheintrag gesenkt oder gänzlich abgeschaffen werden.

Bereits angekündigte Maßnahmen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wohnbau-Landesrat Martin Eichinger (beide ÖVP) präsentierten nach einem Bankengipfel die Maßnahmen, um Jungfamilien beim Erwerb von Eigentum unter die Arme zu greifen. Die strengeren Kriterien bei der Vergabe von Wohnbaukrediten fordern mindestens 20 Prozent Eigenmittel. Das Land Niederösterreich will mit einer Haftungsübernahme von 5 Prozent, die benötigten Eigenmittel für Betroffene auf 15 % senken. Die Haftung ist mit 30.000 Euro gedeckelt. Außerdem sollen Häuslbauer, die eine Wohnbauförderung beantragen, die Möglichkeit bekommen, das Darlehen in 34,5 Jahren statt in 27,5 Jahren zurückzuzahlen. So könne man die monatlichen Darlehensraten senken.