Im Zuge ihrer #nachvorn-Tour haben Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ und LH-Stv. Franz Schnabl sowie NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak mit rund 2.000 Menschen über ihre Anliegen diskutiert. Dabei wurden die Themen rund um leistbares Wohnen, Kinderbetreuung, Verkehr, Gesundheit und Umwelt am häufigsten angesprochen.

„Es waren hochinteressante Gespräche, die großen Aufschluss geben über die tatsächlichen Bedürfnisse der Niederösterreicher. Die Leistbarkeit des eigenen Lebens stand dabei bei allen Wortmeldungen sichtbar im Vordergrund. Weder die von der Bundesregierung oft angezettelten Neiddebatten, noch utopische Lebensvorstellungen waren Hauptgegenstand der Diskussionen. Es ging um ein leistbares Dach über dem Kopf, das 365-Euro-Öffi-Jahres-Ticket, den Gemeindearzt, einen optimalen Bildungsplatz vom Kleinkind bis zur Berufsausbildung oder den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt“, erklärt LH-Stv. Franz Schnabl.

Leistbares Wohnen und Personenkassen an Bahnhöfen zählten zu Top-Themen

Immer wieder wurde das Thema „leistbares Wohnen“ diskutiert. Die SPÖ möchte in Niederösterreich Startwohnung etablieren, mit denen erschwinglicher Wohnraum für Jugendliche geschaffen werden soll. Es braucht aber auch Maßnahmen im Baurecht, in der Raumordnung und im Förderwesen, so Schnabl. Um Pendler zu entlasten soll zudem ein 365-Euro-Öffi-Jahres-Ticket eingeführt werden.

Ein großes Anliegen war den Menschen zudem der Erhalt von Personenkassen an Bahnhöfen. Die SPÖ fordert hier Engagement seitens des Landes.

„Die drohenden Schließungen der Bahnkassen sind ein weiterer Anschlag auf die Infrastruktur für die Bürger vor Ort. Die Mitarbeiter an den Schaltern dienen als erste Ansprechpartner und damit der optimalen Kundenberatung. Nach Post und Bankwesen schreitet die Einschränkung von Serviceeinrichtungen des ländlichen Raumes somit munter weiter voran. Und der Aufschrei und das Bemühen der Landes-VP lässt weiter auf sich warten“, so Dworak.