Land schützt 500.000 Hektar vor Verbauung

Die Fläche vor den Weinbergen sowie neben dem Russbach ist „erhaltenswertes Grünland“, große Ackerflächen wurden als „schützenswertes Agrar-Land“ definiert, am Rande der Stadt eine Siedlungsgrenze festgelegt: Wo in Wolkersdorf – und jeder anderen Kommune – noch gebaut werden darf und wo nicht, haben Raumplanungsexperten mit Gemeindevertretern in der Leitplanung für den Bezirk Mistelbach festgelegt.

Dasselbe haben insgesamt 2.000 Personen seit Herbst 2021 für alle anderen 19 Bezirke des Landes gemacht. Nun werden die 20 Leitplanungen zusammengefasst und bis Ende 2023 in eine Verordnung gegossen. Damit bekommt NÖ erstmals eine Raumplanung für die gesamte Landesfläche.

„Inklusive der bestehenden erhaltenswerten Landschaftsteile reden wir von 635.000 Hektar, die wir gegen Verbauung schützen.“ LH-Stv. Stephan Pernkopf

Ziel dieser Planung ist es, den Flächenverbrauch einzudämmen, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP). Dabei sollte auf die unterschiedlichen Voraussetzungen des Landes Rücksicht genommen werden: Im Waldviertel wurden Zonen definiert, die sich für Siedlungen oder Betriebsgebiete eignen. Im urbanen Bereich um Wien ging es darum, die ohnehin nur noch spärlich gesäten Grünflächen zu schützen.

Stephan Pernkopf: „Wollen unseren Boden bestmöglich schützen.“ Foto: NLK

Dazu wurden, laut Werner Pracherstorfer von der Raumordnungsabteilung des Landes, in allen Gemeinden rund um die Bundeshauptstadt Siedlungsgrenzen definiert. Die sollen verhindern, dass an den Rändern der Städte und Gemeinden weiter gebaut wird und Orte zusammenwachsen.

In Summe hat NÖ durch die Leitplanungen nun 500.000 Hektar, die nicht verbaut werden dürfen – bei einer insgesamt bebaubaren Fläche von 11.200 Quadratkilometer. Davon sind 249.000 Hektar erhaltenswerte Landschaftsteile – in Wolkersdorf etwa am Rande der Weinberge oder neben dem Lauf des Baches.

228.000 Hektar wurden als agrarische Schwerpunkträume definiert. Sie sollen laut Pernkopf die Nahrungsmittelproduktion sichern. 20.800 Hektar sind regionale Grünzonen, die als Naherholungsgebiete dienen sollen. „Inklusive der bestehenden erhaltenswerten Landschaftsteile reden wir von 635.000 Hektar, die wir gegen Verbauung schützen“, sagt der Landesvize. Die vor den Leitplanungen schon geschützten 135.000 Hektar betrafen vor allem den Grünen Ring rund um Wien.

Energieraumpläne sind ebenfalls fertig

Begleitend wurden für alle Gemeinden Energieraumpläne erstellt. Dabei haben Experten rund um Gernot Stöglehner von der Technischen Universität Wien ideale Standorte für neue Heizwerke und PV-Anlagen ermittelt. Zudem haben sie analysiert, wo eine Siedlung geplant werden soll, damit wenig Verkehr entsteht.

„Den Gemeinden werden damit fertig aufbereitete Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung gestellt“, meint Pernkopf. Im Gegensatz zu den Leitplanungen sind die für Kommunen aber nicht bindend.