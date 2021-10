Die Zeit in der vordersten Reihe der Gemeindepolitik ist für Andrea Scharf vorbei. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt wurde, legt die 54-jährige SPÖ-Politikerin ihre Aufgaben als geschäftsführende Gemeinderätin zurück. „Ursprünglich hatte ich diesen Schritt für den Sommer 2022 geplant. Die Partei verfügt erfreulicherweise über junge, engagierte Leute, die gerne in die Kommunalpolitik einsteigen wollen. Deshalb kann ich schon etwas früher zurücktreten“, sagt Scharf auf Anfrage der NÖN.

Henrik Scharf SPÖ

Die SPÖ-Mandatarin gehörte seit den Gemeinderatswahlen 2015 dem Gremium an und übernahm 2018 die Aufgabe der geschäftsführenden Gemeinderätin. Diese Agenden und auch die von Andrea Scharf in den Ausschüssen besetzten Plätze übernimmt nun Pamela Perschlinghofer. In den Gemeinderat nachrücken wird mit Henrik Scharf der Sohn der scheidenden Politikerin.

Der 24-jährige Jus-Student befindet sich im letzten Jahr des Master-Studiums und sei seit jeher politisch interessiert und engagiert, sagt seine Mutter. „Ich selbst werde jetzt nicht mehr in der vordersten Reihe mitmachen. Aber natürlich bin ich weiterhin als interessierte Bürgerin – und bei Fragen in beratender Funktion – mit der Partei und der Gemeindepolitik verbunden“, sagt die für die UNO tätige Andrea Scharf.