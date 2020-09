Nicht das Verbot von bienenschädlichen Pestiziden, sondern ein Preisdumping auf dem Weltmarkt und die Klimakrise seien Hauptursachen für den Rückgang bei Zuckerrübenflächen.

Dabei waren sich Greenpeace und Global 2000 in Aussendungen am Mittwoch einig. Und: "Der Mercosur-Handelspakt wäre der nächste Tiefschlag für die österreichische Zuckerbranche. Wenn beim heutigen Gipfel also Maßnahmen zur Unterstützung der österreichischen Zuckerbranche diskutiert werden, dann muss ein endgültiges Aus für den Mercosur-Pakt ganz oben auf der Liste stehen", fordert Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich.

Global 2000 appellierte an Köstinger, "sich nicht vor den Karren der Pestizid-Lobby spannen zu lassen, sondern nachhaltige Lösungen für eine zukunftsfähige österreichische Landwirtschaft zu suchen". Umweltchemiker Hlemut Burtscher-Schaden: "Anders als die Pestizid-Lobbyisten behaupten, hatten österreichische Rübenbauern zuletzt deutlich mehr Pestizide zur Verfügung als die Rübenbauern in anderen EU-Staaten, wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich.

Denn das österreichische Landwirtschaftsministerium hat das 2018 verhängte EU-weite Verbot von drei bienenschädlichen Neonikotinoiden von Beginn an durch Notfallzulassungen untergraben. Die österreichische Rübenanbaufläche schrumpfte dennoch." Dass Zuckerrübenanbau ohne Pestizide nicht nur möglich, sondern auch rentabel sei, solange faire Preise gezahlt werden, zeige die Biolandwirtschaft, so der Global-2000-Vertreter.

Köstinger hat für morgen, Donnerstagvormittag, zu einem runden Tisch mit allen Stakeholdern geladen. Unter anderen sind Bauern- und Agranavertreter dabei. Sie forderte vom börsennotierten Konzern im Fachmagazin "Blick ins Land" aktuell "mehr Engagement". "In den letzen Jahren ist von Seiten der Agrana sehr wenig investiert worden", kritisierte die Politikerin.

Die Agrana nannte die Kritik laut noe.ORF.at "nicht nachvollziehbar". Man hätte kontinuierlich in die europäische Wettbewerbsfähigkeit der beiden Zuckerproduktionsstandorte investiert - in Leopoldsdorf in den vergangenen fünf Jahren 34 Millionen Euro, in Tulln 43 Millionen Euro, also insgesamt 77 Millionen Euro.

"Was fehlt, ist ausreichend Zuckerrübe", hieß es weiter. Man stehe im Wettbewerb mit vielen europäischen Ländern, wo die Zuckerrübe eine nationale gekoppelte Förderung erhalte, so der Konzern, der diesen Hinweis aber nicht als politische Forderung verstanden wissen möchte.