Lerndefizite 6.600 Kinder lernen in der Sommerschule

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

V on 22. August bis 2. September können Kinder und Jugendliche in der Sommerschule das Gelernte wieder festigen. Das Angebot nutzen in NÖ 6.600 Schülerinnen und Schüler – etwas mehr als im Vorjahr.