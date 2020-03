Niederösterreichs Klassenzimmer sind wie leergefegt. Die 196.000 Schüler des Landes sind seit Montag aufgrund der Corona-Krise dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Sie werden von ihren Lehrern über Online-Plattformen mit Lernunterlagen versorgt. In der Praxis funktioniere das gut, bestätigen einige niederösterreichische Direktoren der NÖN. Jene Kinder, deren Eltern am Arbeitsplatz unabkömmlich sind, werden weiterhin in den Schulen betreut. In Niederösterreich waren das am ersten Tag der Schulsperren rund 2.000 Kinder und Jugendliche. In den Tagen danach wurden es, wie Schulleiter berichten, sogar noch weniger.

Verwaist ist momentan auch das Gymnasium in der Josefstraße in St. Pölten. Wo sich gerade Lehrer in den vergangenen Wochen oft ein bisschen Ruhe herbeigesehnt hätten, ist es plötzlich gespenstisch still. Abgesehen von Reinigungskräften und dem Journaldienst ist niemand mehr im Haus. Die Betreuung für die unter 14-Jährigen wurde bisher kaum in Anspruch genommen. Am ersten Tag kamen drei Kinder, ab dem zweiten Tag gar niemand mehr. „Wir sind aber natürlich weiterhin jeden Tag mit einem kleinen Team vor Ort, die Türen sind offen“, versichert Direktorin Silvia Klimek. Wenn die Ausnahmesituation länger andauere, könne sie sich gut vorstellen, dass mit der Zeit auch mehr Kinder wieder zur Schule kommen. „Darauf sind wir natürlich vorbereitet. Wir haben jeden Tag Bereitschaften. Einige Lehrer wohnen ganz in der Nähe der Schule, die können innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein, wenn mehrere Kinder Betreuung brauchen“, erklärt die Schulleiterin.



Schichtbetrieb beim Abholen der Schulsachen

Im Mary Ward Privatgymnasium in der Landeshauptstadt wurden am Sonntag alle Eltern angerufen, als bekannt gegeben wurde, dass auch Unterstufen-Schüler künftig zuhause bleiben sollen. Direktorin Ulrike Pfiel erklärt: „Wir haben die Eltern gefragt, wann wer am Montag kommt, um Unterlagen und Sachen aus der Schule zu holen.“ Die Eltern wurden dann in Zeitfenster eingeteilt, sodass so wenig Menschen wie möglich gleichzeitig in der Schule waren. Auch hier werden zurzeit alle Kinder zuhause betreut.

Ebenso leer steht das Sacré Coeur in Pressbaum. Lehrer stehen aber auch dort auf Abruf zur Verfügung, wenn Schüler eine Betreuung brauchen. „Bislang hat sich noch niemand gemeldet. Vereinzelt kommen Schüler und Eltern, um Bücher und andere Unterrichtsmaterialien zu holen, ansonsten ist es leer“, erzählt Direktorin Sandra Spendlhofer. Auch die Administratoren und das Sekretariat erledigen ihre Arbeit nun von zuhause aus.

Das Lernen von zuhause aus sei bereits gut angelaufen. Die Schüler werden von den Lehrern über Online-Plattformen mit Arbeitsaufgaben und Lernunterlagen versorgt. Wie genau das gehandhabt wird, regelt jeder Lehrer für sich. „Manche haben vergangene Woche noch Lernunterlagen ausgeteilt, andere schicken Aufgaben über die Plattformen oder per E-Mail aus. Wenn Übungen zu erledigen sind, dann müssen Schüler das bis zu einer bestimmten Frist erledigen, aber auch das hängt vom Fach und vom Lehrer ab“, erklärt Ulrike Pfiel.

Nicht jeder Schüler hat Ruhe und Platz zum Lernen

„Wir tun unser Möglichstes. Das Wiederholen und Vertiefen des Stoffes ist gut. Aber das hängt natürlich auch von jedem Einzelnen ab“, sagt Silvia Klimek. Und dabei müsse man im Hinterkopf behalten, dass die Situation zuhause für jeden Schüler unterschiedlich sei. Manche leben etwa in kleineren Wohnungen, mit mehreren Geschwistern. Da kann es untertags schon schwierig werden, sich auf die Hausübungen zu konzentrieren. "Das ist also sehr individuell. Manche erledigen die Aufgaben dann vielleicht, wenn die jüngeren Geschwister schlafen", meint Klimek. An der Ausnahmesituation kann die St. Pöltner Direktorin übrigens auch etwas Positives erkennen: „Es ist für viele Kinder und Jugendliche sicher auch ein Schritt in die Eigenständigkeit“, hebt Klimek hervor.