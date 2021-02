„Nach mehrmaligen Versuchen (Fehlermeldung, Seite überlastet) gelang es mir, die Seite zu erreichen. Zur Auswahl standen für den Bezirk Mistelbach nur Dr. Othmar Burger in Mistelbach. Also ein einziger Arzt bzw. einzige Impfstelle für den ganzen Bezirk. Es kam sofort eine Meldung auf der Seite, dass 757 Personen vor mir in der Warteschlange zum Termin sind (es war ca. 10:08h) und dass noch 48 Impftermine frei sind.“

“Wenn man nur 10.000 beim ersten Impftermin holen will, warum schickt man die Mail nicht an die ersten 10.000 Personen über 80 sondern an alle”, fragt sich ein Leser.

“Es ist ein Skandal: Die Verantwortlichen sollten auf der Stelle zurücktreten. Zuerst ist die Art, wie man einen Termin bekommt, grundsätzlich unwürdig. Meine Schwiegereltern in Kärnten sind geimpft, Anmeldung funktionierte mit Geburtsdatum, Termin wurde zugeteilt, geimpft. Ebenso war es bei den Eltern meiner Freundin in OÖ”, schreibt eine Leserin.

“Bin Für einen Impftermin vorgemerkt, leider ist es nicht möglich, da alle Termine ausgebucht sind. Danke, Herr Impfkordinator”, schreibt ein Leser aus Lanzenkirchen.

“Im falschen Film: Anmeldung verlief chaotisch und peinlich”

“Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob man sich vor dem Virus, oder eher vor den Politikerinnen und Politiker fürchten muss. Sündteure Werbekampagnen sollen zum Impfen animieren, wenn man dann die Umsetzung anschaut ist schade um die Kampagne”, kritisiert ein Leser aus Sitzenberg-Reidling.

“Typisch österreichisch, ich fühle mich mittlerweile wie in einer Bananenrepublik”, schreibt ein Badener.

“Stümperhaft umgesagt. Das erinnert alles an ein Lotteriespiel: In anderen Bundesländern funktioniert das weitaus besser”, ärgert sich eine Leserin aus Purkersdorf.

“Auch heute bei Start der 80er-Aktion war eine Vorerkrankung auch kein Präferenzthema. Deshalb blieb auch ich bei der undurchsichtigen Dosenschlacht ohne Gewinn. Was bleibt, ist der Ärger über den Glauben an ein Versprechen”, schreibt ein Herr aus Biedermannsdorf

„Wenn dies nicht geändert wird - auf mehrere Impfstellen - und so weitergeht, wie jetzt begonnen, wird es mehrere Monate dauern bis die ältere Generation durchgeimpft ist“, fürchtet eine Unterolberndorferin (Bezirk Mistelbach).

Vergabe nach dem „First come, first serve“-Prinzip

„Das ist ein menschenunwürdiger Wettlauf um eine Impfung”, meint eine Kremserin.

„Warum lässt man ein so sensibles Thema, wie die Vergabe von Impfterminen, zum Online-Wettstreit verkommen? Als ginge es darum, eine Rolling-Stones Karte im Ernst-Happel-Stadium zu erkämpfen. Man stellt hier die Gesundheit der vulnerablen Gruppe gleich mit der Obsession eines Fans eine Konzertkarte seiner Idol-Band zu ergattern.“

„Ich weiß, dass der Impfstoff kanpp ist, umso sensibler sollte mit der Vergabe von Impfterminen umgegangen werden. Es darf kein Wettkampf der Menschen untereinander um Termine werden !! Das wurde aber nun gemacht.“

“Impfterminanmeldung Ist wohl bei Casino Österreich angesiedelt”, sagt ein Leser aus Bad Vöslau.

“Es geht nicht mehr um Alter oder Risikogruppen, sondern einzig um first come first serve. Ich finde es schrecklich, dass es in NÖ gar nicht mehr um Gesundheit geht, sondern um einen Wettlauf je nach Schnelligkeit des Internets. Davon hängt jetzt Leben oder Tod ab.”, empört sich eine Leserin.

Keine Anmeldung per Telefon

„Ü80, das ist doch diese Gruppe, die täglich am Laptop sitzt um sich online voranzumelden, um sich dann nach erhaltenem eMail online zu registrieren. Gehts noch?”, schreibt eine Leserin, die ihre Ü80-Mutter anmelden wollte, und fragt sich, warum Impfinfos nicht über die Hausärzte an die Altersgruppe weitergeleitet wurden.

„Die Termine sind für diese Personengruppe nur online buchbar. Wie viele Menschen in diesem Alter sind mit dem Medium so vertraut, dass sie die Anmeldung ohne Hilfe von Angehörigen durchführen?“

“Was machen unsere Senioren, die weder Kinder noch Enkel mit Internetzugang haben? Oder ist das das Ausleseverfahren, dass nur Senioren mit Internet oder mit hilfreichen Angehörigen Termine bekommen”, fragt sich eine Wienerin, die für ihre Eltern (eine Eltern (92 und 90) Impftermine buchen wollte.