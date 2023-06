Let´s Empower Austria Rollenbilder aufbrechen: Projekt LEA soll Mädchen für MINT begeistern

Bundesministerin Susanne Raab (l.) und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister beim LEA-Schulworkshop in der Informatik-Mittelschule in Stockerau. Foto: NLK Burchhart

D as Projekt „LEA – Let´s Empower Austria“ soll in Zukunft mehr Frauen und Mädchen für MINT-Berufe (Mathemathik, Informatik, Naturwissenschaften & Technik) begeistern. Zum Projektstart besuchten Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bundesministerin Susanne Raab die Informatik-Mittelschule in Stockerau.

Zum Start der sogenannten „LEA-Workshops“ statteten Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bundesministerin Susanne Raab (beide ÖVP) diese Woche der Informatik-Mittelschule in Stockerau einen Besuch ab. LEA (Let´s Empower Austria) soll Frauen vor den Vorhang holen, die durch ihre Berufswahl abseits von Geschlechterstereotypen ein Vorbild für junge Mädchen sind. „Wir wollen insbesondere jungen Mädchen vielfältige und bisweilen männerdominierte Berufe aufzeigen. Denn gerade die MINT-Berufsfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik bieten besonders zukunftsträchtige Jobs“, so Teschl-Hofmeister. Bei den LEA-Schulworkshops werden Treffen zwischen Menschen aus den verschiedensten Branchen und Studienrichtungen und Schülerinnen organisiert. So werde ein Raum für die direkte Interaktion mit den „LEA Role Models“ geschaffen. Frauenanteil bei MINT-Berufen bisher sehr niedrig Bei fast allen MINT-Ausbildungen liegt der Frauenanteil deutlich unter jenem der Männer. Bei technischen Lehrberufen liegt der Frauenanteil aktuell etwa bei 11 Prozent. In den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) beträgt der Anteil 17 Prozent, bei den universitären MINT-Studien 20 Prozent und jenen der Fachhochschulen (FH) 23 Prozent. „Weiter wollen wir mit Initiativen wie diesen dem Fachkräftemangel entgegentreten und darüber hinaus die Gehaltsunterschiede aufzeigen“, so Teschl-Hofmeister. So verdient etwa ein Mädchen im ersten Lehrjahr in der Metalltechnik um 1.400 Euro mehr als eine Friseurin. Im vierten Lehrjahr liegt der Unterschied bei 8.000 Euro.