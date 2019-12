Wie die NÖN berichtete, wurden 18.000 österreichische Bio-Betriebe mit Tierhaltung Mitte November informiert, dass ab 2020 die österreichischen Ausnahmeregelungen bei der Weidehaltungspflicht komplett gestrichen werden. Die nationalen Behörden haben nach Ansicht der EU-Kommission nach einer Prüfung (2017) den Rahmen der EU-Bio-Verordnung "zu lax" ausgelegt. Jetzt muss nachgeschärft werden. Zigtausende Bio-Bauern in Österreich könnten komplett das Handtuch werfen oder ihren Bio-Betrieb auf konventionelle Landwirtschaft umstellen.

Bio-Betriebe: Letzte Chance - "Tierschutz-Weide"

Heute endet die Frist zum Einstieg ins Agrarumweltprogramm "Tierschutz-Weide" (ÖPUL), das Betriebe bei der Umsetzung einer Weide mit spezieller Beratung und Fördergeld unterstützen soll. Die Agrarvertreter, Landwirtschaftskammer und Bio Austria, sowie das Landwirtschafts- (BMNT) und Gesundheitsministerium (BMASGK), empfehlen allen Bio-Betrieben mit Tierhaltung eindringlich den Einstieg in das ÖPUL-Förderprogramm des Landwirtschaftsministeriums. "Damit wir wissen, welche Betriebe wir im nächsten halben Jahr gezielt und gesondert beraten müssen", heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium, "außerdem gibt es ja Geld dafür." Ab 2020 wird ein Bio-Betrieb ohne Weide definitiv nicht mehr möglich sein.

"Wir warten gerade noch auf die Details der EU-Kommission, zum Beispiel wieviel Weidefläche pro Tier zur Verfügung gestellt werden muss", sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums im Gespräch mit der NÖN. Fix ist die Weidehaltungspflicht für Bio-Betriebe ab 2020, eine notwendige einzelbetriebliche Genehmigung bei Enthornung und beim Kupieren von Tieren, und besondere Auflagen bei Stallbauten wie Beschattungen, wo es wahrscheinlich Übergangsfristen bis 2021 geben wird.

Wer die Verantwortung trägt

Letzte Woche haben sich FPÖ und ÖVP gegenseitig den "Schwarzen Peter" in der Weidehaltungspflicht-Misere zugeschoben: FP-Nationalrat Peter Schmiedlechner nannte in einer Aussendung Ex-VP-Ministerin Elisabeth Köstinger "Totengräberin unserer Bio-Betriebe". Die ÖVP reagierte mit Bauernbund-Präsident Georg Strasser und NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner und mahnte "Lösungsorientierung statt Populismus" ein. Der Bauernbund wirft der FPÖ ein Scheininteresse an den Landwirten vor. Die Blauen sollen zuerst vor der eigenen Tür kehren, hieß es in einer Aussendung. Die Verantwortung für das EU-Audit und die EU-Bio-Verordnung liege bei der ehemaligen FP-Ministerin Beate Hartinger-Klein als Chefin des Gesundheitsministerium.

Zum Hintergrund: Die Bio-EU-Verordnung 2015 wurde in der Zeit von Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) in Brüssel mit der EU-Kommission und dem Rat der Europäischen Union verhandelt und beschlossen. Das EU-Audit (2017) mit den aktuellen Beanstandungen und die Bio-EU-Verordnung der "österreichischen Art" - gemeint sind die gesetzlichen Ausnahmeregelung, die die österreichischen Behörden für die Bio-Betriebe geschaffen hat - fällt in die Amtszeit von Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Hartinger-Klein hat in Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) diese Ausnahmeregelung und den Agrarförderrahmen (ÖPUL) erarbeitet.

"Einen Schuldigen zu suchen ist müssig", heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Ob es tatsächlich zu Versäumnissen, mangelhafter Beratung oder sogar falscher, politischer Signalwirkung gegenüber der Biobauern seitens der Behörden und Agrarvertreter gekommen ist, lässt sich faktisch nur schwer beweisen und bewerten. "Eine bessere Kommunikation wäre wünschenswert gewesen", heißt es jedoch aus dem Ministerium. Die Agrarvertreter und Bio-Kontrolleure treffe definitiv keine Schuld. Sie haben auf Weisung und auf gesetzlicher Grundlage gehandelt. "Nur was in 1, 5 oder 10 Jahren passieren kann, ist halt nicht absehbar."

Ein Trend, dass die Regeln für Bio immer strenger werden, sei klar erkennbar. Auf das hätten auch immer wieder Biovertreter hingewiesen. "Dass Tierwohl und eine möglichst natürliche Haltung von Tieren auch der Gesellschaft immer wichtig wird, ist unabstreitbar", heißt aus seitens BMNT.

Die Hintergründe zur Weidehaltungspflicht 2020

"Damals (2015) haben wir (Anm.: Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium, die Behörden) uns entschieden, innerhalb dieses Spielraums (Anm: der EU-Bio-Verordnung) einen möglichst großen Rahmen für viele österreichische Landwirte zu schaffen - damit diese auch in Bio einsteigen können und auch Kleinbetriebe von den Förderungen sehr stark profitieren können", heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Das BMNT gibt über das Agrar-Umweltprogramm (ÖPUL) den Förderrahmen vor, wie Landwirte gefördert werden. Diese Förderungen basieren auf den Gesetzen und der Auslegung der EU-Bio-Verordnung aus dem Gesundheitsministerium (BMASGK). Im Ressort Lebensmittel- und Verbrauchersicherheit gibt das BMASGK vor, was als Bio gilt und was nicht. Darüber steht die EU-Kommission und der festgelegte Rahmen der geltenden EU-Bio-Verordnung 2015, die durch eine neue Bio-Verordnung 2021 abgelöst wird. Die aktuellen, scharfen Nachbesserungen betreffen bereits die aktuell gültige Bio-Verordnung 2015-2020.

"Wir haben versucht, mit der Kommission möglichst lang im Dialog zu treten, um unsere Ausnahmen weitestgehendsten retten zu können", heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Man sei vom österreichischen Standpunkt (kleinteilige Betriebe, Notwendigkeit) "nicht runtergegangen" und habe so einen Kompromiss bekommen, der "zwar noch immer schwierig ist, aber besser wie die Ausgangslage vor eineinhalb Jahren" sei. Es hätte nämlich noch viel schlimmer kommen können: Anscheinend bestand die EU-Kommission zuerst bei Stallungen auf keine Übergangsfristen, wollte die Weidehaltung noch strenger im Detail geregelt haben und im Bereich der Almen längere Alpzeiten.

"Extreme Herausforderung für Agrarbranche"

Dass es eine "extreme Herausforderung" für die Agrar-Branche und speziell die tierhaltenden Betriebe sei, "ist uns allen klar. Aber momentan haben wir keine andere Wahl, das so umzusetzen", sagt der BMNT-Sprecher.

Jetzt sei es wichtig durch gute Beratung "Schaden und Aufwand möglichst gering zu halten". Ein Einstieg in das Programm "Tierschutz-Weide" helfe den Biobauern während der nächsten Monate im Rahmen einer Beratung durch die Bezirkslandwirtskammer und Bio-Austria die betriebliche Situation zu bewerten und Lösungen zu finden.