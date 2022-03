NÖ Landesstrategie 2030 wird am 9. Oktober präsentiert

Werbung

Mit internationalen Expertinnen und Experten wie dem ehemaligen deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel, die ehemalige EU-Kommissarin Viviane Reding oder die erste Rennstall-Leiterin in der Formel 1, Monisha Kaltenborn, wurde in den letzten Monaten über die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft diskutiert.

Zur abschließenden Zukunftsdiskussion in Melk konnte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, Danielle Spera, sowie den Autor und Juristen Ferdinand von Schirach begrüßen. Das Stift stehe für Werte und Orientierung. „Deshalb könnte der Ort nicht besser gewählt sein“, so Mikl-Leitner.

Der gesamte Prozess basiert auf wissenschaftlichen Fakten mit Einbindung der Bevölkerung sowie nationaler und internationaler Expertinnen und Experten und parteiübergreifend im Miteinander aller in der Landesregierung vertretenen Parteien.

Im Prozess zur neuen Landesstrategie bearbeite man drei Zukunftsfelder: Christoph Badelt bearbeitet den wissenschaftlichen Teil, Peter Filzmaier den Bereich der Bürgerbeteiligung und Steffi Burkhart das Zukunftsfeld der opinion leader. Dem Bereich waren die fünf Zukunftsdiskussionen mit spannenden Persönlichkeiten angesiedelt. Im Bereich der Bürgerbeteiligung werde es nun von Mai bis Juli fünf Regionalveranstaltungen geben, um die Ergebnisse der von Peter Filzmaier durchgeführten Bürgerbefragung mit Verantwortungsträgern aus den Regionen zu diskutieren. Der Abschluss ist für den 9. Oktober geplant, an diesem Tag soll ein großer „Zukunftsreport“ im Rahmen einer Veranstaltung im Festspielhaus St. Pölten präsentiert werden.

Der aus Deutschland angereiste Autor Ferdinand von Schirach erläuterte zunächst seinen Bezug zum Stift Melk, das er bereits als 17-jähriger besucht hatte. In der Diskussion mit den Moderatoren ging es vor allem um das Verhältnis von Recht und Moral bzw. Recht und Gerechtigkeit. Unter Bezugnahme auf den Krieg in der Ukraine betonte er: „Was wir gerade erleben, jetzt im Moment, ist etwas, was es nur zu Anfang der EU gegeben hat. Wir werden angegriffen, wir stehen plötzlich zusammen und halten unsere Werte hoch.“

„Mir war wichtig, die große österreichische jüdische Geschichte zu erzählen, und auch das, was Jüdinnen und Juden für unser Land getan haben“, sagte Danielle Spera zu ihrer Arbeit als Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Vor allem auch mit jungen Menschen erlebe sie immer wieder „viele spannende Diskussionen“, betonte sie, „wie unglaublich engagiert die jungen Menschen sind“. Die ehemalige ORF-Journalistin hob auch den Wert der Bildung hervor: „Das Wichtigste ist, was wir unseren Kindern mitgeben. Nur so können wir langfristig etwas bewegen.“