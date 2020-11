Seit Beginn des Lockdowns befinden sich zahlreiche Schüler im „Distance-Learning“. Einigen Kindern fehlen jedoch die notwendigen technischen Hilfsmittel, um auch von Zuhause aus am Unterricht teilnehmen zu können. Das Land NÖ will aufgrund dessen Laptops an Schüler mit Bedarf vergeben.

„Jene Familien, die dringend technische Hilfsmittel benötigen, sollen diese rasch und unkompliziert bekommen, damit ihre Kinder weiter entsprechend am Unterricht teilhaben können“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

150 Geräte werden über die Raiffeisen-Holding und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und weitere neuangeschaffte 770 Stück vom Land NÖ finanziert. Die Geräte werden koordiniert vom Land NÖ an Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen zur Verfügung gestellt.

„Ich möchte an dieser Stelle aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Lernen von zu Hause aus nicht zurechtkommen, jederzeit in die Schule kommen können“, ergänzt die Bildungs-Landesrätin.