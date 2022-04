Corona-Ampel springt auf orange und die Maske fällt

Werbung

Die Corona-Ampel leuchtet in Niederösterreich wie in fünf anderen Bundesländern wieder orange. Erfreut zeigen sich darüber Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): „Die neue Bewertung der Risikolage ist ein wichtiges Zeichen an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und gleichfalls Bestätigung für das rückläufige Infektionsgeschehen."

Aufgrund dieser veränderten Lage sei auch die ankündigte Maßnahmen-Lockerung der Bundesregierung vertretbar, meinen Pernkopf und Königsberger-Ludwig. Der Gesundheitsminister hatte zuvor angekündigt, dass die Maske ab Karsamstag im Handel und bei Veranstaltungen wieder fällt. Weiterhin getragen werden muss sie jedoch in Geschäften, in denen lebensnotwendige Güter verkauft werden, in Öffis oder Gesundheitseinrichtungen. Außerdem wird der Grüne Pass verlängert. Für Dreifach-Geimpfte gilt er nun ein Jahr.

"Situation hat sich deutlich entspannt"

„Die Situation hat sich bei den Neuinfektionen zuletzt deutlich entspannt. Auch im Bereich der belegten Spitalsbetten ist seit Tagen ein Rückgang zu beobachten. Dafür möchten wir uns bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ausdrücklich bedanken. Sie haben durch ihr verantwortungsvolles Handeln in den letzten Wochen dazu beitragen, dass die Ansteckungen signifikant zurückgegangen sind“, meinen Pernkopf und Königsberger-Ludwig.