Mangel an Notärzten in Niederösterreich führt zu ersten Problemen

Werbung

Im Falle eines medizinischen Notfalls wird die nächstgelegene Rettungseinrichtung alarmiert und der Notarzt begibt sich schnellst möglich zu den Erkrankten oder Verunfallten. In letzter Zeit ist dies nicht mehr garantiert, da die nächstgelegenen Stützpunkte immer öfter unbesetzt seien oder der Notarzt nicht anwesend sei. Die Sicherheit eines Einzelnen werde deutlich gefährdet, warnt Präsident der Ärztekammer Niederösterreich Harald Schlögel.

Immer mehr Notärzte gehen in Pension und es kommen weniger Kräfte nach. Einer der Gründe dafür ist die verschärfte Ausbildung von Notärzten. Besonders aufwendig ist diese für bereits berufstätige Ärzte, da diese nach ihrem sechsjährigen Studium und ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Allgemeinmediziner bzw. ihrer sechsjährigen Ausbildung zum Facharzt noch zusätzlich weitere drei Jahre auf einer Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin arbeiten müssen, um das Dekret zum Notarzt zu erhalten

Zum anderen steht die physische und psychische Belastung nicht im Verhältnis zu der Honorierung, da zum Beispiel ein Arzt für die Aufklärung zur Corona-Schutzimpfung vom Bund 150,- Euro pro Stunde erhält, bekommen Notärzte nur knapp ein Drittel dieser Summe. Zusätzlich gebe es für Wochenend-, Nacht- oder Feiertagsdienste keine Zuschläge, hebt Franz Tödling Leiter des Referats für Notfall- und Rettungsdienste, Katastrophenmedizin und Bereitschaftsdienst in der Ärztekammer für NÖ hervor.

Lösungsansätze sind gefragt

Noch in diesem Monat sollen sich Vertreter der Rettungsorganisationen und der Ärztekammer NÖ treffen und dabei Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen erarbeiten. Tödling liefert bereits jetzt einige Lösungsvorschläge wie das in Tulln gebende Pilotprojekt der Telemedizin, welches man als unterstützendes Tool auf ganz Niederösterreich ausweiten könne, dabei könnten Sanitäter vor Ort mit Notärzten via einer App Kontakt aufnehmen und erste Maßnahmen abklären sowie Entscheidungen fürs weitere Vorgehen treffen.

Weiteres werde die Honorierung an vergleichbare ärztliche Tätigkeiten angepasst werden müssen. Um die andauernde Besetzung von Rettungsstützpunkten wieder zu garantieren müsse man einige Stützpunkte zusammenfügen. Zu guter Letzt brauche es auch eine unkomplizierte Möglichkeit zur Ausbildung zum Notarzt, fügt Tödling hinzu.

Der Erhalt der notärztlichen Expertise am Notfallort hat oberste Priorität. Daher appelliert der Präsident der niederösterreichischen Ärztekammer an alle Beteiligte an einem Strang zu ziehen und ein Forderungspapier zu erarbeiten.