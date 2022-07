Johanna Mikl-Leitner fordert Nachbesserungen bei Pflegereform

Werbung

Diese Berufsgruppen seien nämlich im geplanten Paket von den Gehaltserhöhungen ausgeschlossen, weil sie rechtlich in die Kategorie der Sozialbetreuungsberufe und nicht in die Pflegeberufe fallen, sagte Mikl-Leitner am Sonntag in der "Kronen Zeitung".

"Das sind aber vor allem auch jene Pflegekräfte, die einen wesentlichen Teil in der Pflege stemmen", meinte Mikl-Leitner Sonntagabend gegenüber ORF.at. Es sei darum wichtig, dass auch diese Gruppen eine Gehaltserhöhung bekommen, "und erwarte mir daher, dass diese ungerechte Lücke vom Bund noch geschlossen wird". Beschlossen werden soll die Pflegereform kommende Woche im Nationalrat.