"Ich war sehr traurig". Sagt EU-Parlamentarier Othmar Karas. Und hat das heute, Freitag, auch an Österreichs gerade zurückgetretene Kulturstaatssekretärin und ehemalige EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek geschrieben. Er, Karas, respektiere Lunaceks Entscheidung. Er werde aber auch "immer zu ihr stehen".

Die Herausforderungen waren und sind "gewaltig". Denn: Der Kultur müsse im Aufbauplan "ganz besondere Bedeutung" gewidmet werden. Dass das jetzt an einer Person festgemacht werde, löse nicht das Problem. Das könne, so Karas, "nur die gesamte Bundesregierung lösen".

Mikl-Leitner hatte sich in Brief an Staatssekretärin gewandt

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat politisch zu den prominentesten Kritikerinnen der Performance von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) gehört. Nun betonte sie, ihr wären Lösungen für die Kulturbranche lieber gewesen als ein Rücktritt Lunaceks, der sie persönlich alles Gute wünscht.

Mikl-Leitner hatte zuletzt einen Brief an die Staatssekretärin geschrieben, in dem sie fünf Problemfelder aufgerissen hatte, die dringend zu berücksichtigen seien. Unter anderem hatte die Landeshauptfrau für die Künstler um Kommunikation auf Augenhöhe gebeten und Klarheit in den zeitlichen und organisatorischen Vorgaben für Kulturveranstalter eingefordert.

Um Theaterstandorte und Sommerfestivals zu erhalten, hatte das Land Niederösterreich zuletzt die weitere Zahlung von Fördergeldern beschlossen. Zudem wurde am Donnerstag verkündet, dass das Grafenegg Festival im August stattfinden soll - allerdings als reiner Freiluft-Event.

In einer Stellungnahme sagt Mikl-Leitner nun, Lunaceks Rücktritt sei deren persönliche Entscheidung: "Für unsere Kunst und Kultur hätte ich auf schnellere Entscheidungen und Lösungen gehofft und nicht auf einen Rücktritt."