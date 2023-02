Frauen sind im NÖ Landtag unterrepräsentiert

Werbung

Das neue Abgeordneten-Team der ÖVP sorgt für Diskussionen. Von den 23 Landtagsmandaten werden nur zwei von Frauen besetzt. Dass sie ihren Frauen-Anteil damit verschlechtert hat (bisher 5/29), bringt der Volkspartei Kritik ein – auch aus den eigenen Reihen.

Neu ist die Unterrepräsentation von Frauen in den ÖVP-Klubs aber nicht. Die meisten Frauen hatte die Partei in der Periode ab 1998 in ihrem Team – fünf von 27. Bis 1969 hatte die ÖVP mit einer Ausnahme gar keine Frau im Landtag.

Nur zwei von 23: Doris Schmidl ist neben Silke Dammer die einzige ÖVP-Abgeordnete im Landtag. Foto: eNu, privat

Auch bei SPÖ und FPÖ waren weibliche Abgeordnete stets in der Unterzahl, wenngleich die SPÖ zumindest immer eine Frau im Team hatte. Ihren Bestwert erreichten die Roten in der Periode ab 2013 mit fünf Frauen bei 13 Mandaten.

In der neuen Periode besetzt die FPÖ laut ihrer Frauen-Vorsitzenden Edith Mühlberghuber voraussichtlich drei von 14 Mandaten mit Frauen. Aus der SPÖ heißt es, dass die 40-Prozent-Quote eingehalten werde. Das wären also fünf Frauen bei 12 Mandaten. In Summe dürfte der Frauen-Anteil im Landtag damit bei 25 Prozent liegen, sofern es in den noch nicht fixierten Teams von SPÖ und FPÖ keine Veränderungen mehr gibt.

Quelle: NÖN-Recherche; Foto: NÖN-Grafik: Gastegger Illustrationen: Mykhailo Hnatiuk/Singleline/Shutterstock.com

Im Vergleich aller Landesparlamente bleibt NÖ damit bei den Schlusslichtern. Noch weniger Frauen im Landtag hat nur Kärnten (22 %), wo ebenfalls bald neu gewählt wird. Die restlichen Länder haben mehr als ein Drittel Frauen in ihren Landtagen. Vorarlberg und Wien über 45 Prozent.

ÖVPlerin für Quote

Doris Berger-Grabner, Leiterin der ÖVP-Frauen NÖ, regt wegen des geringen Frauen-Anteils (trotz 40 Prozent weiblicher ÖVP-Kandidatinnen) eine Änderung des ÖVP-Vorzugsstimmensystems an. Sie ist überzeugt, dass Frauen „weniger wettbewerbsorientiert sozialisiert sind“.

Das System, in dem die Person mit den meisten persönlichen Kreuzerl ein Mandat erhält, liege ihnen weniger. Wenn eine Frau vehementer für ihre Anliegen einstehe, hieße es schnell, „sie sei zu feministisch, picky oder emanzipiert“, meint Berger-Grabner, die sich im Vorzugsstimmen-Rennen im Wahlkreis Krems selbst geschlagen geben musste. Sie sei „mittlerweile“ für eine Quote: „Vermutlich braucht es die, bis man einen Mix hat.“ Ob das für die ÖVP eine Option ist, sei intern aber noch nicht diskutiert worden.

Eine Partei, die bereits auf eine solche Quote setzt, sind die Grünen, die mit zwei Frauen und zwei Männern in den Landtag einziehen. Die Oppositionspartei schlägt Abzüge bei Parteien- und Klubförderung vor, wenn eine Partei zu wenige Frauen in den Gremien hat.

Frauen-Anteil „Politik sollte Diversität der Bevölkerung widerspiegeln“

Die NEOS, die mit zwei Frauen und einem Mann im Landtag sitzen werden, sehen die Quote als letztes Mittel. Für sie brauche es Maßnahmen im Vorfeld – wie Mentorings.

Edith Mühlberguber, Obfrau der Freiheitlichen Frauen, spricht sich gegen eine Quote aus. Frauen sollten nicht nur wegen ihres Geschlechts ins Amt kommen, meint sie. Bei der FPÖ würden „demokratische Entscheidungen“ zählen.

In der SPÖ setzt man laut Frauen-Sprecherin Elvira Schmidt auf das Reißverschlusssystem. Auf Wahllisten stehen also abwechselnd ein Mann und eine Frau. Zudem sei bei der SPÖ auch eine Quote von 40 Prozent Frauen einzuhalten.