Frauen sollen schon ab 40 an die Brustkrebsvorsorge erinnert werden

Nachdem in den vergangen Wochen regelmäßig niederösterreichische Bauten in Pink erstrahlten, machen Ulrike Königsberger-Ludwig und Sibylle Rasinger, Geschäftsführerin der Krebshilfe NÖ, am Ende des Brustkrebsmonats Oktober noch einmal auf die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung aufmerksam.

Aktuell gibt es vier zertifizierte Brustkrebszentren in Niederösterreich. In den Kliniken Wiener Neustadt, St. Pölten, Gänserndorf-Mistelbach und Baden-Mödling werden Betroffene mit metastasiertem Brustkrebs teils jahrelang begleitet und ihnen Therapien und psychische Begleitung angeboten. Im kommenden Jahr soll eine weitere Einrichtung in Amstetten hinzukommen.

Ausweitung des Brustkrebsscreenings auf Frauen ab 40 gewünscht

„Wie wir alle wissen, können viele Krebsarten nicht vermieden werden“, sagt Königberger-Ludwig. Es sei aber vor allem ganz wichtig, dass man wisse, dass die Früherkennung eine ganz große Rolle spielt. „Je früher der Krebs erkannt und behandelt wird, umso höher sind die Heilungschancen. Deshalb sind Vorsorgeuntersuchungen ganz notwendig.“ Seit 2014 gebe es in Österreich bereits das bevölkerungsbezogene Brustkrebs-Früherkennungsprogramm.

Ulrike Königsberger-Ludwig und Sibylle Rasinger machen sich für Vorsorgeuntersuchungen stark. Foto: NLK Burchhart, J.Burchhart

Im Rahmen des Programms werden Frauen zwischen 45 und 74 Jahren unter anderem dazu auffordert, alle zwei Jahre eine Mammografie in Anspruch zu nehmen. Bisher nutzten jedoch nicht einmal die Hälfte der Niederösterreicherinnen dieses Angebot. Dennoch möchte Königsberger-Ludwig das für die Brustkrebsvorsorge wesentliche Programm weiter ausbauen: „Eine ganz wichtige Forderung ist, dass dieses Brustkrebsscreening ausgeweitet wird auf Frauen ab 40 Jahren.“

Laufende finanzielle Unterstützung der Krebshilfe gefordert

Die Krebshilfe Niederösterreich setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass Frauen und auch Männer mit der Diagnose Brustkrebs Unterstützung erhalten. Mit Beratungsangeboten, psychologischem und onkologischen Rat sowie finanzieller Soforthilfe für krankheitsbedingte Kosten greifen sie Betroffenen und ihren Familien unter die Arme. In den vergangenen 21 Jahren konnten landesweit durch die Krebshilfe 90.000 Patientinnen und Patienten sowie ihren 2.100 Familien geholfen werden.

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen, wie der Inflation und den steigenden Gehältern, wird es für die Einrichtung jedoch zunehmend zu einer Herausforderung, ihren Aufgaben nachzukommen. „Wir leben ausschließlich von Spenden und das ist mittlerweile sehr schwer geworden“, so Sibylle Rasinger, die Geschäftsführerin der Niederösterreichischen Krebshilfe. Aus diesem Grund fordert Landesrätin Königsberger-Ludwig das Land NÖ dazu auf, die Beratungsstelle künftig durch laufende Spenden zu unterstützten.