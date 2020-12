Die Bundesregierung könne es einfach nicht, stellte Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl am Freitagnachmittag fest. "Alles, was getan wurde, kann man mit 'Management by Chaos' umschreiben", fügte er hinzu.

Mehr als 2.000 neue Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden würden bedeuten, dass sich diese Menschen "mitten im zweiten Lockdown infiziert" hätten. Der Regierung warf Schnabl vor, "zu wenig, zu langsam und zu lückenhaft" zu agieren. Hätte Schwarz-Grün den Sommer nicht verschlafen und sich entsprechend auf den Corona-Herbst vorbereitet, "dann müssten wir jetzt nicht über einen dritten harten Lockdown bis 18. Jänner diskutieren". Österreich wäre EU-weit das erste Land mit einer derartigen Maßnahme, so der Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich in einer Aussendung. Er forderte "endlich eine nachvollziehbare, transparente und vor allem effiziente Strategie bei der Bekämpfung von Corona".