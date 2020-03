Spätestens seit Dienstag stehen die allermeisten neuen Gemeinderäte des Landes fest. Bis dahin konnten - mit Ausnahme jener Gemeinden, in denen es Wahl-Anfechtungen gab, die konstituierenden Sitzungen abgehalten werden.

Nachdem sich die neuen Gemeinderäte gebildet haben, zog die ÖVP Bilanz. Und dabei zeigte sich: Die Gemeinderäte Niederösterreichs sind nun noch türkiser als vor den Wahlen am 26. Jänner. In 372 der 573 Gemeinden des Landes schaffte die Volkspartei einen prozentuellen Zuwachs, in 409 Gemeinden (+ 4) erreichte sie die absolute Mehrheit und in 31 (+ 27) die relative.

Die ÖVP, die mit 19.400 Kandidaten ins Rennen ging, besetzt insgesamt nun 7.046 Mandate. Das sind 307 Gemeinderäte mehr als vor dem 26. Jänner. Die SPÖ hat 3.181 Mandate (-348), die FPÖ 500 (-186), die Grünen 410 (+98), NEOS 58 (+22). Bürgerlisten stellen insgesamt 652 Gemeinderäte in Niederösterreich (+106).

Um 14 mehr als vor der Wahl: ÖVP hat nun 448 Bürgermeister

Und auch auf dem Bürgermeister-Sessel sitzen nun auch noch mehr ÖVPler. Vor dem Votum stellte die ÖVP 434 Bürgermeister. In 409 Gemeinden schaffte sie eine absolute Mehrheit. Dort war also klar, dass sie regieren wird. Der SPÖ gelang das in 91 Gemeinden, Listen in zehn Kommunen.

In den anderen 73 Gemeinden waren Koalitionsgespräche notwendig. Nach denen ist fix: 448 Bürgermeister kommen von der ÖVP, 108 von der SPÖ, 16 von Bürgerlisten. "Das ist für die Volkspartei der Spitzenwert seit der Zusammenlegung der Gemeinden in den 1970er-Jahren", freut sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Bernadette Schöny (27) ist die jüngste Ortschefin Österreichs

Geworben hat die ÖVP im Wahlkampf vor allem mit Verjüngung. Die Bilanz zeigt nun: Zwölf der Bürgermeister der ÖVP sind unter 35 Jahre alt. Das beste Beispiel für den frischen Wind in den Amtsstuben ist Bernadette Schöny, die mit 27 Jahren, nun an der Spitze der Gemeinde Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) steht. Außerdem der 25-jährige Stefan Klammer, der in Neidling (Bezirk St. Pölten) auf dem Ortschef-Sessel sitzt, und damit der jüngste Bürgermeister Niederösterreichs ist.

Groß ist die Freude bei der Volkspartei außerdem über die Zugewinne in den Städten: "Es waren vor allem die, in denen wir überzeugen konnten", meint Ebner. In Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern war es ein Plus von 4,08 Prozent. In den Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern plus 3,46 Prozent. "Historisch waren hier einige Erfolge, wie etwa in Amstetten wo wir seit 1965 mit Christian Haberhauer erstmals den Bürgermeister stellen, oder in Wr. Neustadt wo die Volkspartei mit Klaus Schneeberger an der Spitze erstmals erster werden konnte“, meint Ebner abschließend zur Gemeinderatswahl-Bilanz.