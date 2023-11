„Bis zu 1,5 Jahre Wartezeit“ auf Logopädie-Platz in Niederösterreich

Ein Mann, der nach einem Schlaganfall nicht mehr schlucken kann, ein Kind, das den Buchstaben „s“ nicht aussprechen kann oder gar nicht zu sprechen beginnt und eine Frau, die nach einer Schilddrüsen-OP Probleme mit der Stimme hat - sie alle brauchen Hilfe von Logopädinnen und Logopäden. Bis sie bei Vertreterinnen und Vertretern dieses Gesundheitsberufs in Niederösterreich einen Termin bekommen, müssen sie jedoch oft „dramatisch lange warten“, kritisiert Grünen-Gesundheitssprecherin Silvia Moser. Sie brachte bereits im Frühjahr dieses Jahres einen Antrag im Landtag ein, die Studienplätze für Logopädie in Niederösterreich aufzustocken. Im NÖN-Gespräch bekräftigt sie nun diese Forderung.

Anna Glück, die NÖ-Landesvorsitzende von „Logopädie Austria“, bestätigt den Mangel. „Teilweise muss man auf einen Therapieplatz bis zu 1,5 Jahre lang warten“, berichtet sie und betont, dass es im Bereich der Kassen-Plätze noch schlimmer sei als bei den Wahl-Plätzen, die selbst zu bezahlen sind. Das sei besonders tragisch, wenn man schnell einen Platz benötigt, was etwa bei Kindern oder Schlaganfall-Patienten der Fall sei. Als besonders unterversorgt sieht Glück das Wein- und das Waldviertel. Auch der Raum Amstetten sei nur schlecht versorgt, berichtet sie. „Wir müssen dann triagieren - das belastet einen natürlich auch persönlich als Logopädin“, erklärt die St. Pöltnerin, die im Krankenhaus arbeitet und nebenbei noch eine Praxis betreibt.

Silvia Moser (Grüne) verlangt die Aufstockung der Logopädie-Studienplätze in Niederösterreich. Foto: Christian Dusek

Eine Aufstockung der Studienplätze könnte das Problem entschärfen, meint Glück. Sie betont, dass Wien das bereits getan habe und Niederösterreich folgen sollte. Dem stimmt - mit etwas Zögern - auch Angelika Jungwirth zu, die den Studiengang für Logopädie an der FH Wiener Neustadt leitet. Das ist die einzige Ausbildungsmöglichkeit für dieses Berufsfeld in Niederösterreich. Zur Verfügung stehen an der Fachhochschule pro Jahr 15 Studienplätze. Die Nachfrage ist deutlich größer: Jungwirth berichtet von etwa 100 Bewerberinnen und Bewerbern jedes Jahr.

Einfach die Anzahl der Plätze zu erhöhen, ist aus Jungwirths Sicht aber nicht die Lösung. Schon jetzt gebe es Schwierigkeiten bei der Suche nach Praktikumsplätzen, die benötigt werden, damit die Studierenden die verpflichtende berufliche Erfahrung während des Studiums sammeln können. „Stockt man die Studienplätze auf, müsste man zuerst sicherstellen, dass es auch ausreichend Praktikumsplätze gibt“, fordert Jungwirth.

Ebenfalls Nachbesserungsbedarf gibt es aus der Sicht der beiden Logopädinnen bei der Dokumentation der Berufsvertreterinnen und -vertreter. Im Berufsgruppenregister für Gesundheitsberufe der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sind österreichweit 2.369 Logopädinnen und Logopäden registriert. Unterschieden wird zwischen freiberuflichen und angestellten Berufsvertreterinnen und -vertretern. Nicht angeführt ist allerdings, wie viele Stunden die gelisteten Logopädinnen und Logopäden arbeiten. Das ist die Krux, meint Jungwirth genau wie die Präsidentin des Berufsgruppenverbandes, Karin Pfaller-Frank. „Ich selbst arbeite neben meinem Hauptberuf als Studiengangsleiterin noch fünf bis sechs Stunden pro Woche freiberuflich in meiner logopädischen Praxis, das geht aus dem Berufsregister aber nicht hervor“, sagt Jungwirth. Weil hauptsächlich Frauen den Beruf ausüben, befinden sich viele in Karenz-Pausen und nur wenige arbeiten Vollzeit. „Aus der Zahl der Köpfe kann man also nicht schließen, ob der Bedarf gedeckt ist oder nicht“, sagt die Studiengangsleiterin, die sich eine Adaptierung des Berufsgruppenregisters wünscht.

Die Grünen schrieben in ihrem Antrag, der kürzlich in abgeänderter Form („Paragraph-34-Antrag“) vom Landtag beschlossen wurde, dass sich die Nachfrage nach Logopädinnen und Logopäden in Niederösterreich weiter erhöhen werde. Karin Pfaller-Frank bestätigt das. „Die Menschen werden immer älter, dadurch treten auch Erkrankungen, die logopädische Hilfe erfordern, häufiger auf“, erklärt sie und nennt Parkinson oder Schlaganfall als Beispiele. Auch bei Kindern ist das Tätigkeitsfeld mittlerweile wesentlich größer, als die Behandlung von Aussprachefehlern. Logopädinnen und Logopäden kommen etwa auch zum Einsatz, wenn Säuglinge keine Nahrung aufnehmen, weil sie Probleme mit dem Saugen und Schlucken haben. Beschlossen wurde vom Landtag, dass sich der NÖGUS für eine bedarfsgerechte Schaffung und Finanzierung von Ausbildungsplätzen für Angehörige nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe, insbesondere im Bereich der Berufsgruppe Logopädie, einsetzen solle.