Neues SPÖ-Team soll "benötigte Veränderung" bringen

"Wir brauchen Veränderung, nur dann haben wir die Kraft, um echte Verbesserungen in den Koalitionsverhandlungen zu erreichen“, sagte Sven Hergovich, als er am Dienstag-Abend nach dem Landesparteivorstand der SPÖ NÖ sein neues Spitzen-Team vorstellte – genau 14 Tage, nachdem er die Führung der SPÖ NÖ als designierter Landesparteivorsitzender übernommen hatte.

Die „Nummer zwei“ in der Landes-SPÖ bleibt jedoch dieselbe: Die bisherige Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wird – neben Hergovich selbst – das zweite SPÖ-Mandat in der Landesregierung besetzen. „Ich werde auch in Zukunft mit Engagement und Einsatz für die Menschen in NÖ arbeiten und gemeinsam mit dem neuen Team daran mitarbeiten, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen", sagte die Amstettnerin. Ob sie weiterhin für Gesundheits-Themen zuständig sein wird, steht noch nicht fest. Das wollte Hergovich auch als gar nicht so wichtig verstanden wissen. Zuerst gehe es darum, in einem Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP inhaltlich das Beste herauszuholen. Daran werde seit heute gearbeitet, erklärte der frühere AMS-NÖ-Chef.

Für Veränderung sollen in der Partei vor allem zwei neue Landesgeschäftsführer sorgen. Der EU-Abgeordnete Günther Sidl soll sich um die strategische Ausrichtung und Personalangelegenheiten kümmern - mehr darüber lesen Sie hier. Der Ex-Journalist und SPÖ-Pressesprecher Wolfgang Zwander soll den Außenauftritt der Partei erneuen. Die beiden beerben damit Wolfgang Kocevar und Klaus Seltenheim als bisherige SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer.

Als Klubobmann feiert Hannes Weninger ein Comeback. Er übernimmt von Reinhard Hundsmüller, der nicht mehr zur Landtagswahl angetreten ist. Weninger kennt diese Funktion bereits. Er hatte sie schon zwischen 2003 und 2008 inne. In der Politik ist der 61-Jährige aus dem Bezirk Mödling so etwas wie ein Urgestein: Er gestaltete die Landespolitik bereits von 1997 bis 2008 mit und kam nach beinahe zehn Jahren im Nationalrat 2018 in das Landesparlament zurück.

In der Position der Dritten Landtagspräsidentin soll die Bundesrätin und St. Pöltner Tourismus-Direktorin Eva Prischl auf Karin Renner folgen, die heuer ebenfalls nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Frauen-Sprecherin der SPÖ NÖ und "starke Stimme der Frauen im Landtag" bleibt weiterhin Elvira Schmidt.

Hergovich sah sein Team als "gute Mischung aus Jung und Alt, Innovation und Erfahrung" sei. Das Motto der neuen Mannschaft sei „Mehr Kraft, mehr Vertrauen, mehr Sicherheit“.

Schnabl nimmt sein Mandat an

Weiterhin präsent sein wird in der Landespolitik auch Franz Schnabl, der als SPÖ-Spitzenkandidat an- und zwei Tage nach der Wahl zurückgetreten ist. Hergovich gehe davon aus, dass er sein Landtagsmandat annehmen werde. In den Landtag einziehen wird auch der bisherige Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Die übrigen der insgesamt zwölf SPÖ-Mandate im Landesparlament gehen an Elvira Schmidt, René Pfister, Kathrin Schindele, Rainer Spenger, Karin Scheele, Rene Zonschits, Kerstin Suchan-Mayr und Christian Samwald.

Ziel ist Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP

Was die heute gestarteten Verhandlungen über ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP betrifft, betonte Hergovich, dass man sich in einer neuen Situation befinde: „Die letzten echten Regierungsverhandlungen gab es 1998. Damals war ich zehn Jahre alt". Seither habe die ÖVP immer mit Absoluter Mehrheit regiert. Die beiden Parteien seien es nicht gewohnt, echt zu verhandeln.

Sein Ziel sei es, ein Arbeitsübereinkommen zu schaffen, das "die Lebensverhältnisse aller Niederösterreicher dauerhaft verbessere". Was ihm dazu konkret vorschwebt und wo die roten Linien der SPÖ liegen, wollte Hergovich nicht verraten. Es sei kein guter Stil, das dem Verhandlungspartner medial auszurichten, befand er. Auch einen Zeitplan für die weiteren Verhandlungen gebe es noch nicht. Zugezogen werden sollen jedenfalls auch Fachexpertinnen und -Experten, meinte der designierte Landes-SPÖ-Chef. Der Ausgang sei generell offen. Wie alle Verhandlungen könnten auch diese scheitern, meinte er.