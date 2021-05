S 8: Brief der Region an die Verkehrsministerin .

Das Endlos-Thema Marchfeld-Schnellstraße (S 8) geht in die nächste Runde: Nach Monaten des Stillstandes wendet sich ÖVP-Landtagsabgeordneter und Kleinregionsobmann René Lobner nun mit einem Brief direkt an Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Sein Ziel ist ein S 8-Gipfel von Vertretern der Region mit der Ministerin. Noch fehlt allerdings das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts.