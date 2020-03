Direkt an der verkehrsgeplagten B8 trafen sich im „Geier“ in Deutsch-Wagram Abgeordnete und Vertreter der ÖVP zur Pressekonferenz. Gesprächsthema war wenig überraschend die Marchfeldschnellstraße S8. Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner unterstrich dabei: „Es gibt keine Alternative, wenn die S8 nicht kommt.“ Der Bau der Straße ist per vorgeschrieben, jedoch würde ein negatives Gerichtsurteil dem freilich im Wege stehen.

Petition, um Druck aufrecht erhalten

Um den Druck für das Projekt groß zu halten, hat Lobner bei der Pressekonferenz die Petitionsplattform www.ja-zur-s8.at vorgestellt. Die dort gesammelten Unterschriften werden an die Verantwortlichen des Straßenprojektes übergeben. Nationalrätin Angela Baumgartner hat zudem eine parlamentarische Anfrage bei Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) eingereicht und erfragt darin unter anderem, ob auch die Auswirkungen der Staus auf der B8, bei einer Nicht-Realisierung der S8, abgeschätzt werden.

VPNÖ Pressekonferenz zur S8: Land NÖ und die betroffene Region fordern vehement den Bau der Marchfeld Schnellstraße in ihrer geplanten Form.

Bürgermeister Quirgst: 35.000 Fahrzeuge durch Deutsch Wagram

Der Bürgermeister der Gastgebergemeinde, Friedrich Quirgst, verwies in seiner Rede auf die schwere Verkehrsbelastung in Deutsch-Wagram: 35.000 Fahrzeuge durchqueren die Gemeinde täglich. Bei dem Straßenprojekt geht es laut VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner daher um die Entlastung der Bevölkerung und die Steigerung der wirtschaftlichen Attraktivität der Region. Er verdeutlicht das mit den Worten: „Die Pendler des Marchfeldes verlieren pro Jahr fünf Tage Lebenszeit im Stau.“

Lobner: „Triel kann umgesiedelt werden“

Der Triel, jener Vogel, der die S8 womöglich zum Scheitern bringt, kann aus Lobners Sicht umgesiedelt werden. Er habe mit Ornithologen gesprochen und erfahren, dass man die Vögel an andere Orte leiten könne. Lobner bekräftigte zudem: „Es kann nicht sein, dass man Tierschutz über Menschenschutz stellt.“ Die S-8-Gegner Leopold Haindl und Wolfgang Rehm sind für Lobner „Berufskritiker“.