7 Uhr morgens. Die belgische Hauptstadt hüllt sich noch in Dunkelheit. In der Ständigen Vertretung Österreichs an der Avenue de Cortenbergh brennt aber längst Licht. Der Erste, der es auf- und der Letzte, der es abdreht, ist momentan meist Markus Maruszczak. Auch heute sitzt der Weinviertler bereits in seinem kleinen Büro im dritten Stock des grauen Gebäudes, vor dem eine Österreich- neben einer EU-Fahne weht. Per Videokonferenz berät er sich mit Kollegen aus dem Ministerium in Wien, bevor es zur ersten Sitzung des Tages in das Ratgebäude der Europäischen Union geht.

Der Volkswirt aus Pellendorf (Bezirk Mistelbach) lebt seit Jahresbeginn in der belgischen Hauptstadt. Viel Zeit verbringt er in seiner Wohnung unweit des Europaviertels aber nicht. In Brüssel dreht sich gerade alles um das Geld. Die Verhandlungen für das EU-Budget des kommenden Jahres gestalten sich zäh. Gleichzeitig verhärten sich die Fronten in den Diskussionen rund um die Planung des Budgets für die Jahre 2021 bis 2027. Marusczak ist da ein gefragter Mann: Er vertritt das österreichische Finanzministerium in Brüssel, berechnet wie viel Geld Österreich an die EU zahlen muss und wie viel es in Form von Förderungen wieder bekommt.

„Ich bleibe natürlich immer Niederösterreicher, aber ich bin auch Europäer“

Nach der Videokonferenz bereitet der 33-Jährige die letzten Unterlagen für die anstehende Sitzung mit den Zahlen-Profis der anderen Mitgliedsstaaten vor. Über seinem Schreibtisch hängen Fotos von Schulklassen, die ihn besuchten. Daneben prangt ein Ausdruck mit dem Logo des Finanzministerium. „der einzige Ort, an dem Sparen Spaß macht“, steht darunter. „Das stimmt wirklich“, schmunzelt der Weinviertler.

Diese Sichtweise helfe ihm auch durch die momentanen Gespräche: Denn während sich viele Staaten für eine Erhöhung des Budgets einsetzen, versucht Österreich die gleichgesinnten Staaten wie Schweden oder Dänemark zu überzeugen, dass das mehrjährige Budget maximal ein Volumen von einem Prozent des Bruttonationaleinkommens haben dürfe.

„Für mich geht es natürlich immer darum, das Beste für Österreich rauszuholen“, meint Marusczak. Auf Niederösterreich wirft er dabei einen ganz besonderen Blick: „Natürlich interessiert es mich, was in der Heimat passiert. Man schaut, dass die Bereiche, aus denen wir besonders viel lukrieren, nicht gekürzt werden“, erzählt der 33-Jährige. Das Schöne an Brüssel sei für ihn aber auch die Internationalität, die hier gelebt wird: „Es klingt wie ein Klischee. Aber man gewinnt hier den Blick auf das große Ganze, ich bleibe natürlich immer Niederösterreicher, aber ich bin auch Europäer.“

Nach der Sitzung schreibt Marusczak einen Bericht an das Ministerium. Es ist einer von mehreren wöchentlich. „Ich bin die Schnittstelle zwischen Wien und Brüssel. Die Ergebnisse aus Sitzungen, aber auch das, was ich sonst mitbekomme und zwischen den Zeilen erfahre, gebe ich sofort weiter“, erzählt der Weinviertler. Oft habe er das Gefühl, er würde stille Post spielen, lacht der 33-Jährige.

Zu den Budgetverhandlungen in der kommenden Woche wird Finanzminister Eduard Müller selbst nach Brüssel reisen. Vor dem Termin geht es zum Briefing zu Maruszczak. „Ich gebe ihm Hintergrundinfos und bereite Unterlagen vor.“ Maruszczaks Arbeit ist damit dann vorerst geschafft. „Ich stehe vor Ort für Rückfragen bereit. Die Entscheidung treffen aber die Politiker“, ist der 33-Jährige erleichtert. Außer es sind Nachjustierungen und Veränderungen der Berechnungen notwendig. „Dann landet es wieder bei mir am Schreibtisch“, lacht Niederösterreichs heimlicher Schatzmeister in Brüssel.