Supermärkte und Polizei für Masken-Verweigerer gerüstet .

Die für Freitag geplante Protestaktion "Gemeinsam maskenfrei einkaufen" wurde zwar von ihren Organisatoren am Mittwochabend abgesagt. Die betroffenen Filialen in Niederösterreich bereiten sich aber trotzdem vor. Wer mitmacht, muss mit einer hohen Strafe rechnen. Allerdings will die NÖ-Polizei “dialogorientiert” vorgehen.