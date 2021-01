Nach der Veto-Drohung von SPÖ, FPÖ und NEOS im Bundesrat, zog die türkis-grüne Bundesregierung heute die Reißleine: Der Lockdown wird bis 24. Jänner verlängert, die Möglichkeit, sich bereits ab 18. Jänner "freizutesten", wird es nicht geben. Damit bleiben auch Geschäfte, Wirtshäuser und Hotels bis 24. Jänner geschlossen.

Bundesweit wurden deshalb nun alle Massentests abgesagt. Niederösterreich wird aber einen anderen Weg gehen, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ankündigt: "Wir werden das freiwillige Test-Angebot für alle, die es nutzen wollen, gerne aufrechterhalten." Denn bereits mehr als 50.000 Landsleute haben sich in den vergangenen Tagen für die flächendeckenden Massentests angemeldet. Zudem hätten sich die NÖ-Gemeinden auch dieses Mal wieder sehr gut auf den Termin vorbereitet.

Niederösterreich will regelmäßige Gratis-Tests

Zeitgleich mit der Ankündigung, die Massentests in Niederösterreich wie geplant durchzuführen, kündigte Mikl-Leitner auch an, dass nun ein Konzept erarbeitet werde, wie landesweit eine Testinfrastruktur aufgebaut werden könnte, in der sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher regelmäßig kostenlos testen lassen können.