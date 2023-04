Teststraßen schließen, PCR-Test in Apotheke kostet bald bis 100 Euro

Werbung

Die Bundesregierung hat am Mittwoch das Gesetz zum Ende der Corona-Maßnahmen in Begutachtung geschickt. Bleibt es dabei, und davon ist auszugehen, laufen Ende Juni sämtliche Corona-Maßnahmen und -Angebote endgültig aus. Nur die Corona-Schutzimpfung und Corona-Medikamente sollen (vorerst noch) kostenlos bleiben. Das Gratis-Testen ist dann Geschichte. Ab 1. Juli können sich auch in Niederösterreich voraussichtlich nur noch erkrankte Patientinnen und Patienten kostenlos auf Corona testen lassen.

Geplant ist, dass das Testen vollständig zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wandert, heißt es aus dem Land. Wobei im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betont wird, dass der Gesetzesentwurf erst genau geprüft werden muss. Fix scheint jedoch, dass alle behördlichen Teststraßen, bei denen Menschen mit Corona-Symptomen bisher PCR-Tests machen konnten, mit 30. Juni ihren Betrieb einstellen. Noch früher schließt die Drive-in-Teststation in Schwechat ihre Pforten - nämlich schon Ende April. Jene in Neubruck (Bezirk Scheibbs) gibt es bereits seit 20. März nicht mehr. Ebenfalls schon beendet ist seit Ende März die Aktion „Niederösterreich gurgelt“, über die in Spar-Märkten und zuvor auch noch in McDonalds-Filialen PCR-Tests zur Auswertung abgegeben werden konnten.

Vorrat an gratis Wohnzimmer-Tests ist vermutlich vor 30. Juni aufgebraucht

In Apotheken müssen Wohnzimmer-Tests und PCR-Tests ab dem 30. Juni ebenfalls selbst bezahlt werden, bestätigt Apothekerkammer-Niederösterreich-Präsident Heinz Haberfeld. Dort durchgeführte Antigen-Tests werden bereits seit über einem Jahr nicht mehr gratis angeboten und kosten in der Regel mindestens 25 Euro. Der Preis variiert allerdings von Apotheke zu Apotheke.

Die fünf Wohnzimmer-Tests pro Monat werden bis 30. Juni noch kostenlos ausgegeben. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass der Vorrat an Antigen-Tests nur noch für rund eineinhalb Monate reicht, sagt Haberfeld, der selbst in Baden eine Apotheke betreibt. Da keine neuen Wohnzimmer-Tests von der Republik gekauft werden, müssen sie danach privat bezahlt werden - möglicherweise schon vor Ende Juni. Dabei ist - gemessen am aktuellen Preis in einer Apotheke in Baden - mit etwa 3,50 Euro pro Stück zu rechnen. „Wie hoch die Kosten in den jeweiligen Apotheken dann aber tatsächlich sind, lässt sich nicht vereinheitlichen, da sich der nicht festgelegte Preis nach Angebot und Nachfrage richtet und von der eingekauften Stückzahl abhängt“, erklärt Haberfeld.

Preise für PCR-Tests werden bei bis zu 100 Euro liegen

Will man sich in einer Apotheke nach dem 30. Juni PCR-testen lassen, muss man tiefer in die Tasche greifen. Der Preis hänge von einigen Faktoren ab, erklärt Haberfeld: Aufgrund der massiv rückläufigen Nachfrage haben manche Labore und Logistik-Unternehmen ihre Verträge mit Apotheken gekündigt, weshalb die Geschwindigkeit der Auswertung zu einem zentralen Thema wird und die künftigen Kosten für einen PCR-Test erheblich mitbestimmt. Die Analyse eines einzelnen Tests ist alleine schon wegen der Abholung teurer als ein Serientest, bei dem zehn Proben analysiert werden. Auch kommt es darauf an, ob Labore die Preise nach dem 30. Juni stabil halten können. „Ab 1. Juli wird ein PCR-Test zwischen 60 und 100 Euro kosten“, erwartet Haberfeld dementsprechend. Jede Apotheke müsse die Kosten aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen selbst kalkulieren. Auch wöchentliche Preisschwankungen seien möglich, blickt der Badener voraus.

„Österreich testet“ soll eingestellt werden

Während Haberfeld zuversichtlich ist, dass die Auswertung der Tests auch nach dem 30. Juni funktionieren wird, beschäftigen ihn die Fragen, wo die Ergebnisse eingemeldet werden und wie man den Datenschutz der Getesteten weiterhin gewährleisten kann. Denn die von der Republik betriebene Plattform „Österreich testet“ wird voraussichtlich ebenfalls mit 30. Juni eingestellt werden. „Es gibt Überlegungen, dass die Apothekerschaft selbst eine Plattform anbietet, jedoch muss diese erst programmiert werden“, berichtet der Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich.

Bis Ende Juni gibt es noch vier Impfzentren und einen Impfbus

Impfungen werden nach dem 30. Juni voraussichtlich auch nur noch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gemacht. Bundesländer hätten hier die Möglichkeit, eigene Angebote zu setzen. Aus aktueller Sicht sieht es jedoch so aus, als würden auch die letzten vier Impfzentren in St. Pölten, Tulln, Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) und Vösendorf (Bezirk Mödling) dann ihren Betrieb einstellen. Ob das auch für den letzten Impfbus gilt, der aktuell noch durch das Land fährt, soll in den nächsten Tagen geklärt werden, heißt es aus dem Büro Königsberger-Ludwig.